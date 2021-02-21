美媒：拜登料短期內難調高最低時薪

美國總統拜登曾提倡在2025年前，將最低時薪由目前7.25美元升至15美元（約56.5港元至117港元）。美媒報道指，拜登上周與多名官員開會時坦言，很可能無辦法調高最低時薪。資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）卻指，有信心民主黨人可爭取調高最低時薪。

民主黨早前提出1.9萬億美元紓困方案，包括調高最低時薪。美國政治新聞網站Politico報道指，拜登上周與多名市長、州長開會時直言不諱地告訴他們，要為調高最低時薪的立法失敗作準備，認為至少在短期內都不能落實法案。

報道引述拜登指，真的很想調高最低時薪，亦不會放棄推動此法案，但是現在必須立法失敗作準備。

桑德斯發表聲明指：

「我們法律團隊已向國會議員提出的強而有力的論點，證明將最低工資提高到每小時15美元在預算案中並非次要的，我為此感到驕傲，而且根據和解程序，這樣做是可行的。」

（I was very proud of the strong arguments our legal team is making to the parliamentarian that raising the minimum wage to $15 an hour is not ‘incidental’ to the federal budget and is permissible under the rules of reconciliation.）

美國國會早前啟動「預算和解程序」（Budget Reconciliation），在該程序下民主黨可以簡單多數方式通過議案，而無需共和黨的支持。

責任編輯：林嘉莉