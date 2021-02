美媒：拜登料短期內難調高最低時薪

美國總統拜登曾提倡在2025年前,將最低時薪由目前7.25美元升至15美元(約56.5港元至117港元)。美媒報道指,拜登上周與多名官員開會時坦言,很可能無辦法調高最低時薪。資深參議員桑德斯(Bernie Sanders)卻指,有信心民主黨人可爭取調高最低時薪。

民主黨早前提出1.9萬億美元紓困方案,包括調高最低時薪。美國政治新聞網站Politico報道指,拜登上周與多名市長、州長開會時直言不諱地告訴他們,要為調高最低時薪的立法失敗作準備,認為至少在短期內都不能落實法案。

報道引述拜登指,真的很想調高最低時薪,亦不會放棄推動此法案,但是現在必須立法失敗作準備。

桑德斯發表聲明指:

「我們法律團隊已向國會議員提出的強而有力的論點,證明將最低工資提高到每小時15美元在預算案中並非次要的,我為此感到驕傲,而且根據和解程序,這樣做是可行的。」

(I was very proud of the strong arguments our legal team is making to the parliamentarian that raising the minimum wage to $15 an hour is not ‘incidental’ to the federal budget and is permissible under the rules of reconciliation.)

美國國會早前啟動「預算和解程序」(Budget Reconciliation),在該程序下民主黨可以簡單多數方式通過議案,而無需共和黨的支持。

責任編輯:林嘉莉