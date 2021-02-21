【吉利汽車】李書福認新能源車計劃未如期　萬字文分析「全球車企存活數量不會太多」

▲ 吉利大股東李書福認新能源車計劃未如期 萬字文分析「全球車企存活數量不會太多」

吉利汽車 （00175） 大股東、吉利控股董事長李書福在內部發表近一萬字文章，坦認吉利於2015年提出的新能源車計劃「藍色吉利行動」未如期達成。李書福形容現時汽車產業革命開始「暴動」，「在資本狂歡勁舞的推動下，大家的小日子都過得不錯」，但他認為汽車行業基本原則是規模，最終全球汽車工業企業存活下來的數量不會太多，只有具規模企業才能生存。

Tesla（美：TSLA）引發電動車熱潮，不單蔚來汽車（美：NIO）、小鵬汽車（美：XPEV）、理想汽車（美：LI）等中資電動車廠新勢力成資金追捧對待，百度（美：BIDU）、蘋果（美：AAPL）、小米 （01810） 也相繼傳出進軍電動車。吉利雖然過去一年間汽車銷量從疫情快速反彈，但在新能源汽車、電動車發展未見明顯商業成果，遠遠未達成2020年新能源車佔銷量9成的「藍色吉利」目標。

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李書福重申夢想未有改變，為開拓電動智能汽車規劃。

計劃雖然沒有如期完成，但也不奇怪，這不是戰略方向錯誤，也不是戰略執行失敗，而是歷史時機沒有成熟，外部戰略條件沒有形成，這樣的失敗例子比比皆是，在中國車企中有，在歐、美、日、韓車企中也有，我們不必為此沮喪。

李書福認為，傳統汽車和電動汽車會共存很長時間，需要能源結構、基建配合，而無論是傳統汽車或新造車企業都很難跨越百年汽車產業所必須具備的基本能力，例如：主動/被動安全技術、耐久性、舒適性、可靠性等各種性能指標保證能力，這些基本能力都需要時間沉澱，非一日之功。「軟件定義汽車，既適用電動汽車，也適用傳統汽車，傳統汽車也可以智能化。」

他續稱，汽車產業轉型與當年的手機產業轉型有著本質的區別，在汽車運轉的軟件是度身訂製的，每一輛真正的智能化汽車運行的軟件必須個性化標定匹配，必須相互適配，絕對不能拿來就用。

李書福稱，傳統汽車是否步智能電話時代諾基亞沒落後塵需時間檢驗。

希望大家要有點耐心，仔細觀看這部百年汽車變革劇，好戲還在後頭。決定企業成敗的不是表面的張揚與熱鬧，而是厚積薄發與核心能力。

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李書福又指，吉利重視軟件價值早在11年前收購富豪汽車（Volvo）時，已留意其無人駕駛技術研發項目組，10多年來尚未量產是因為Volvo追求的是絕對安全，「Volvo在研發的無人駕駛汽車一旦進入無人駕駛狀態，司機是可以睡覺休息的，而不是讓司機提心吊膽隨時被提醒人工接管。這既是對生命的尊重，也是對Volvo品牌的呵護，我可以告訴大家，這一天很快就會到來。」

他也提及去年底不再兼任吉利控股CEO、法人代表，期望是令吉利治理架構更接近國際慣例，要求各業務在企業治理方面要向Volvo學習，三層治理結構嚴格而清晰。

因為這種良好的企業治理水平，才保證了Volvo安全、健康基因的良好延續，並不斷傳承發揚。Volvo近百年的企業發展史告訴我們，股東可以淘汰出局，但企業必須不斷創新，持續發展。吉利控股集團及其它各業務集團也一樣，股權可以增減，資本可以進退，但企業必須做實做強，形成管理層、全體員工共享企業經營成果的主人翁文化，保證企業長期可持續發展

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編輯：麥德銘