【旅遊寒冬】環亞機場款待人流曾跌7成　看好疫後恢復情況改革貴賓室

▲ 環亞機場服務管理集團業務拓展總監宋國笙表示，未來旅客出遊時，會更重視私隱與安全，而機場款待服務的需求勢會相應提升。（陳國峰攝）

旅遊冰封，機場遊客如織的情景不復再，貴賓室與其他機場款待服務自然大受影響。環亞機場服務管理集團反映，本港情況影響頗大，人流下跌約7成，但部分地區如中國內地、印度等，因其國內航班營運逐漸復常，業務已見復甦苗頭。該集團認為，旅客習慣有所改變，機場款待業務亦要掌握新常態下的發展契機，該企近月加強內部營運革新與對外策略擴展，冀疫後能迎接旅客回歸。

據香港國際機場數據，香港空運旅客人數由去年1月的572萬人次，急跌98.8%至今年1月的僅7.1萬，機場營運的商店餐廳多半要停業，而貴賓室服務等需求自然相應劇減。環亞透露，疫情全球爆發的去年4月，環亞就有約8成業務需要停運。

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環亞機場服務管理集團業務拓展總監宋國笙接受本報專訪表示，全球旅遊叫停對航空業影響甚大，而香港定位國際航空樞紐，業務受明顯衝擊，「直至香港解除旅客隔離檢疫的要求，以恢復跨國出遊為止，業務都比較艱困。」去年12月，該企已表示需要遣散部分本港員工。

機場貴賓室 旅客候機避風港

但他續指，全球的業務情況並非太差，「近月已見到有市場開始恢復的迹象」。舉例，中國與印度市場的國內航綫運作逐漸復常，商務與休閒旅客陸續恢復出遊，「北京大興的機場酒店，近期的入住率一度高達9成；而部分中國的機場，服務人流亦已達到往年的9成水平。」

航空業界預期，全球空運需求要至2024年才能恢復至疫前水平。宋國笙指出，疫情逐步緩和，預料初期最積極出遊的會是探望親友的旅客，然後是商務客，最後才是休閒旅客。但亦觀察到，公眾飽受抗疫疲勞影響，預料會有一批旅客在旅遊限制解除的數個星期內，馬上安排行程。他續指，對其業界而言，讓旅客能安心使用機場服務，會是其業界未來的重要課題。

▲ 機場貴賓室可充當旅客在等候上機時間的安全避風港

▲ 貴賓室亦引入手機程式，以數碼方式提供服務。（受訪者提供圖片）

事實上，飛機乘客在疫情下均嚴陣以待，在機場以至客機上都盡量減少與外界接觸。宋國笙分享，據其集團調查，旅客認為乘飛機最大健康風險，來自過境海關排隊、或在機場商店購物等。他續指，機場貴賓室可充當旅客在等候上機時間的安全避風港，特別是當旅客需長時間等候時，如可在貴賓室休息，同時以無接觸科技使用貴賓室的餐飲服務，亦會更為安全，因此預期未來貴賓室服務需求將有所提高。此外，其他機場款待服務，例如讓搭客可使用優先通道過關的機場禮賓服務、接機等，因可助旅客減少等候時間，亦會受部分高消費力人士的歡迎。

記者：周俊霖