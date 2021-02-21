港人去年上網7小時　每日玩社交平台2小時

▲ 港人去年對網絡使用時間大增，主要用於瀏覽影片及使用社交平台。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情改變網絡使用習慣，有調查指出，去年港人每日平均花逾7小時15分鐘上網，較往年增加近1小時。調查亦發現，去年最受歡迎的社交媒體，依次序為YouTube、WhatsApp與Facebook（fb）。

社交媒體諮詢公司We Are Social日前發表年度網絡使用情況調查，針對全球各地區的社交媒體使用習慣，網購與品牌宣傳等進行分析。該調查的香港部分反映，本港用戶花在網絡的時間大增。去年網民平均花2小時50分鐘於網上觀看串流影片或電視廣播，而使用社交平台的時間為1小時57分。

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YouTube及WhatsApp 滲透率升

使用社交平台已成日常習慣，報告指出，YouTube取代fb，成為最多香港人使用的網絡社交平台。YouTube與WhatsApp首兩大平台的滲透率，均較往年顯著上升。值得一提，雖然多個平台的滲透率有輕微跌幅，但新興通訊平台Telegram則由往年的榜外攀升至第15位，乘上去年底開始的社交平台遷移潮，相信其使用率有進一步提升的空間。

▲ YouTube取代fb，成為最多香港人使用的網絡社交平台

調查指出，96.9%的港人為智能手機使用者，而其他網絡裝置方面，平板、智能手錶與遊戲主機，分別有51%、32%與29%擁有。而較為新興的智能家居與虛擬實境裝置，則分別有12%與5%港人使用。如從網絡流量方面觀察，去年港人使用手機上網的用量亦大幅增加。手機佔港人網頁瀏覽量的47.3%，較往年大升逾13個百分點，超越個人電腦成為最主要的上網裝置。

責任編輯: 周俊霖