【加美關係】採用視像形式 拜登和杜魯多將進行首個正式會晤

自拜登上任美國總統後，陸續向世界各國領導透過電話通話交流，據悉他將於周二（23日）以視像形式和加拿大總理杜魯多舉行首個正式雙邊會晤，是拜登首名會晤的外國領袖。

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美國白宫於當地時間周六（20日）發表聲明指，會議重點圍繞全球議題進行討論，發言人Jen Psaki表示，這是一個良好契機，就新冠疫情、氣候變化及雙邊經濟等議題，讓兩國領袖傾談。

杜魯多亦在聲明中表示，加美兩國關係比任何國家都要穩固，並建立在雙方共同價值觀上，將共同抗疫，為國民提供支援。

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責任編輯：潘曉豐