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【滙豐HSBC業績】滙豐周二料公布「面向亞洲」　多名高層由倫敦轉駐香港

股市 15:08 2021/02/21

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滙豐HSBC將於周二公布業績，消息指滙豐或將多名高管由倫敦調至香港

滙豐HSBC （00005） 周二公布全年業績，投資界除關注滙豐重啟派息，也預料滙豐同日更新營運策略。外電引述消息指，滙豐內部已訂立「面向亞洲（pivot to Asia）」戰略，會安排「炒房」環球銀行及資本市場、財富和個人銀行、環球商業銀行三名主管由倫敦轉駐香港。若有關調動作實，貢獻滙豐2019年95%收入的部門主管將集中在香港。

早前已有消息指，滙豐考慮調配環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett進駐亞洲，最新消息指，財富管理及個人銀行業務全球行政總裁Nuno Matos及全球商業銀行業務行政總裁Barry O’Byrne也可能調回香港。

滙豐據報擬調派高層至香港、新加坡 行政總裁或坐陣亞洲，可見【下一頁】

滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）年初曾稱，經濟現實下，滙豐要更緊急執行去年2月提出的重組計劃，也認為在南亞、大灣區的財富管理需求是「真正機遇」。行政總裁祈耀年（Noel Quinn）也稱，期望集團可在財富管理成為市場領袖。

目前滙豐私銀管理約4000億美元客戶資產，與全球龍頭瑞銀集團所管理的2.6萬億美元，有明顯差距。

摩根士丹利早前預計滙豐會以數碼化等方式進一步節流，擴大去年提出的每年45億美元節流措施，令滙豐於2022年節省開支幅度達58億美元。滙豐預先計劃在2020年節流10億美元、21年省30億美元、22年達至45億美元目標，在去年首3季已省6億美元，料全年順利達標。

巴克萊重啟派息　大摩料滙豐股息僅2.5厘，可見【下一頁】

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​​​​​​​編輯：麥德銘

港股 杜嘉祺 滙豐控股（00005） 倫敦 大灣區 財富及資產管理

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