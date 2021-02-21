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【輝瑞疫苗】以色列：打兩劑可令感染機會大減近96%

環球社會熱點 15:05 2021/02/21

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新冠肺炎疫情嚴峻，新冠疫苗成為控制疫情關鍵。以色列衛生部最新研究顯示，接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗的兩周後，感染新冠肺炎的機率大幅下降95.8%，亦大幅下降入院、死亡及感染新冠重症的可能性。

路透社報道指，以色列衛生部對直至上月底，已接種兩劑輝瑞疫苗的約170萬以色列人進行研究。報告指出，在接種兩劑疫苗後，感染新冠肺炎的機率大幅下降95.8%、而感染新冠肺炎而入院及死亡的機率大幅下降98.9%。

【輝瑞疫苗】打一劑有效率85% 普通冷藏可存放兩周 【下一頁】

以色列衛生部亦指，已接受疫苗的患者，比從未接受疫苗接種的同齡人，感染新冠重症的可能性低92%。

另外，以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Centre）於英國醫學期刊《刺針》發表研究。研究指出，約9000名醫護人員接種首劑輝瑞疫苗15日至28日後，感染率大幅下降85%。

根據《紐約時報》數據指，直至當地時間周六，以色列已有32.4%人口接種兩劑疫苗，比例排全球第一，對比美國為5.1%。

分析指，以色列接種速度快部分原因是因該國規模較小、快速購買所需劑量的疫苗以及醫療體系覆蓋範圍廣闊。

責任編輯：林嘉莉

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