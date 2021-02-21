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【投資調查】36%受訪者去年賺1至3成　若成功抽新股9成人「有斬獲」

新股IPO 14:46 2021/02/21

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港股投資者調查顯示，有36%受訪散戶指去年投資回報理想，平均賺幅達1至3成。有成功認購新股的散戶中，95%表示「有斬獲」，大部份回報在3成以下，獲利最高的五大新股為京東健康 （06618） 、泡泡瑪特 （09992） 、京東集團 （09618） 、思摩爾 （06969） 及華潤萬象生活 （01209） ，約1成受訪散戶沒有抽新股或無中過籤。

【下一頁】恒指本周五季檢　一文看清增加13至28隻藍籌潛在大名單

耀才證券於去年12月底至今年1月間，進行「2020年的投資總結及對2021年港股前景」調查，共收集逾1800份有效問卷。

約46%的受訪散戶表示獲利一般，平均賺幅少於一成；36%表示回報理想，平均賺幅1成至3成。板塊方面，約37%認為科技股帶來利潤最豐厚，認為投資新經濟股及醫藥股中得益最高的散戶，則各佔約1成。

逾7成投資者認為恒指可企穩28000點以上

展望2021年，逾7成投資者認為恒指可企穩28000點以上，僅5%投資者看淡大市，認為恒指會回落到24000點以下。約36%人認為「中美關係和新任美國總統上場」是影響今年港股最關鍵因素，當中近93%認為拜登上場或有望紓緩中美緊張關係，成利好大市的主因。另外，亦有逾3成人表示疫苗研發進度及功效都會左右大市，當中絕大部份贊同疫苗面世有助經濟復甦，會是大市上升的催化劑。

板塊方面，約3成人看好科技股；看好醫藥股及新經濟股各佔約1成。另有8%人看好汽車板塊。

【下一頁】港股通新貴周五揭盅　哪些股份有機會迎來北水？（附潛在名單）

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬預期，今年儘管各國均傳出疫苗面世，對疫情受控充滿憧憬，惟投資者對復甦行業如地產或商舖等仍較為保守；資金流向股市暫時仍會保持，對股票市場有利，恒指可望更上一層樓或有機會創出新高，拜登已正式接棒，相信其會採取「先安內後攘外」的政策，對久未被股民寵幸的傳統股份可能有利，如石油、銀行及5G相關股份，故投資者可考慮追隨此類股份的走向。

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記者：譚志偉

港股 IPO 京東健康（06618） 思摩爾國際（06969） 泡泡瑪特（09992） 京東集團—SW（09618） 華潤萬象生活（01209）

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