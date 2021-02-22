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【低水上車】港島樓平過5球之選 「80後」樓仔3分鐘即達港鐵站同商場 首置客468萬成功上車

股樓投資 10:00 2021/02/22

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新春過後樓市持續暢旺，九龍區新盤登場搶客，但無礙二手業主入市意欲，首置或上車人士積極四出尋寶入市，但隨著大批低水盤火速被市場消化，上車人士要找尋低水盤難度也更大。事實上，港島區仍有交通購物非常便利，而且入場銀碼低500萬元以下的細價盤選擇。

【樓市現象】見單位賣一間貴一間 分支家庭速入市鎖定置業成本 760萬購映灣園連租約3房，詳見【下一頁

世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，市場新近錄得北角嘉威大廈成交，單位為A座高層06室，實用面積269平方呎，1房間隔，座向北面，外望街景，獲區外首置客以約468萬元承接，實用面積呎價17,398元，屬市價水平。

【逆市筍工】新世界發展疫市增聘近千人   招聘9大筍工 最高月薪達10萬元   鄭志剛：企業帶頭招聘   為香港打支強心針，詳見【下一頁

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據了解，原業主於2004年3月購入上址自住，當時作價61萬元，持貨近17年至今沽售，賬面獲利407萬元，單位期內升值達6.6倍。

【券商報告】 如何幫利是錢增值？8隻牛年超旺利是股，詳見【下一頁

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位於北角渣華道146至166號的嘉威大廈，由恒基（00012）發展，早於八十年代落成，並於1984年11月入伙。物業設有2座，提供300個單位，實用面積由233平呎至282平方呎，嘉威大廈最大的賣點是交通極便利，由物業前往港鐵北角站只需3分鐘，前往北角碼頭及巴士總站也是非常便利。由物業行數分鐘，即達新型購物商場北角匯，設有酒店、食肆及戲院；同時前往北角的街市：渣華道街市及春秧街街市也十分方便。

 

 

 

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記者：陳詠妍

 

低水 商場 港鐵 北角 恒基 嘉威大廈 北角匯

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