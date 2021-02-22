【低水上車】港島樓平過5球之選 「80後」樓仔3分鐘即達港鐵站同商場 首置客468萬成功上車

新春過後樓市持續暢旺，九龍區新盤登場搶客，但無礙二手業主入市意欲，首置或上車人士積極四出尋寶入市，但隨著大批低水盤火速被市場消化，上車人士要找尋低水盤難度也更大。事實上，港島區仍有交通購物非常便利，而且入場銀碼低500萬元以下的細價盤選擇。

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世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，市場新近錄得北角嘉威大廈成交，單位為A座高層06室，實用面積269平方呎，1房間隔，座向北面，外望街景，獲區外首置客以約468萬元承接，實用面積呎價17,398元，屬市價水平。

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據了解，原業主於2004年3月購入上址自住，當時作價61萬元，持貨近17年至今沽售，賬面獲利407萬元，單位期內升值達6.6倍。

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位於北角渣華道146至166號的嘉威大廈，由恒基（00012）發展，早於八十年代落成，並於1984年11月入伙。物業設有2座，提供300個單位，實用面積由233平呎至282平方呎，嘉威大廈最大的賣點是交通極便利，由物業前往港鐵北角站只需3分鐘，前往北角碼頭及巴士總站也是非常便利。由物業行數分鐘，即達新型購物商場北角匯，設有酒店、食肆及戲院；同時前往北角的街市：渣華道街市及春秧街街市也十分方便。

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記者：陳詠妍