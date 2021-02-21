  • 24°C
香港時間 : 2021221日 (日) 14:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

記錄員工出入疫廈資料 市建局推健康碼2.0版本

環球政經 13:51 2021/02/21

分享：

市建局行政總監韋志成於本周日（21日）公布，於本月中推出加強版感染風險提示程式「健康碼」2.0版本，加入掃瞄「安心出行」場地二維碼功能，不但偵測定位，而且可預早編排行程以避免接近或進入疫廈；亦同時記錄進出室內場所的資料。

他指，相對在2020年10月推出的版本，現時更新的加入掃瞄「安心出行」場地二維碼功能，可直接與衛生防護中心的確診個案大廈資料庫連結，以互動地圖方式標示所有疫廈的位置及其200米直徑的範圍，並加入「綠、黃、紅」三色健康風險提示功能。

「綠碼」是未曾進入和逗留在有感染風險的地方，但當程式偵測到職員進入疫廈的20米直徑範圍會發出第1次感染風險提示，逗留疫廈範圍達到8分鐘會發出第2次提示，並轉為「黃碼」，需向上級報告逗留具體位置及事由，再由管理層解除。若職員確診可透過程式申報，調升「紅碼」，程式會自動通報所屬部門主管。

他又指，「健康碼」2.0讓職員做到搜尋疫廈、接收風險提示等功能，大大加強管理感染風險，並加入檢視過往行程紀錄功能，方便保存曾接觸的人、到訪目的及活動內容等詳細資料。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

下一篇文章

【陽光旅途@iM網欄】恭喜發財的來源 古式古香老廣州
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌