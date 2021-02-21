記錄員工出入疫廈資料 市建局推健康碼2.0版本

市建局行政總監韋志成於本周日（21日）公布，於本月中推出加強版感染風險提示程式「健康碼」2.0版本，加入掃瞄「安心出行」場地二維碼功能，不但偵測定位，而且可預早編排行程以避免接近或進入疫廈；亦同時記錄進出室內場所的資料。

他指，相對在2020年10月推出的版本，現時更新的加入掃瞄「安心出行」場地二維碼功能，可直接與衛生防護中心的確診個案大廈資料庫連結，以互動地圖方式標示所有疫廈的位置及其200米直徑的範圍，並加入「綠、黃、紅」三色健康風險提示功能。

「綠碼」是未曾進入和逗留在有感染風險的地方，但當程式偵測到職員進入疫廈的20米直徑範圍會發出第1次感染風險提示，逗留疫廈範圍達到8分鐘會發出第2次提示，並轉為「黃碼」，需向上級報告逗留具體位置及事由，再由管理層解除。若職員確診可透過程式申報，調升「紅碼」，程式會自動通報所屬部門主管。

他又指，「健康碼」2.0讓職員做到搜尋疫廈、接收風險提示等功能，大大加強管理感染風險，並加入檢視過往行程紀錄功能，方便保存曾接觸的人、到訪目的及活動內容等詳細資料。

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責任編輯：潘曉豐