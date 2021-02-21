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今年來升逾1100% 狂熱擁躉Elon Musk：已搭建狗狗幣挖礦機

環球政經 17:02 2021/02/21

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眾所周知，Tesla CEO Elon Musk是加密貨幣及「去中心化」概念的支持者，除了不斷在Twitter唱好Bitcoin外，Tesla更在月初披露購入等值15億美元的Bitcoin，消息令Bitcoin大升，周日（21日）報逾55000美元，今年來升近91%。然而，Elon Musk最愛的加密貨幣，卻是小眾，原本起因於開玩笑，僅用於網路打賞的狗狗幣。

Elon Musk早於2019年，便就在Twitter推文指出，狗狗幣是他最愛的加密貨幣，近期更密密發功，宣傳狗狗幣。此前，他便表示狗狗幣的價格被低估，也在2月大中Twitter推文指，如果狗狗幣的主要持有人出售他們的持幣，他會全力支持。在他看來，狗狗幣持有用戶過度集中，是唯一的真正問題。周六（２月２０日），更在狗狗幣的Twitter推文下回應指：「我剛剛和孩子搭建了一些狗狗幣挖礦機，很有趣。」，令狗狗幣一度急升7％。

Elon Musk在狗狗幣的Twitter推文下回應稱搭建了一些狗狗幣挖礦機

狗狗幣誕生於2013年12月6日，由兩位工程師Jackson Palmer及Billy Markus設立。 一開始，狗狗幣只是在美國網路論壇Reddit上作為打賞用途；2014年1月，網友們進一步將狗狗幣拿來作為慈善之用，協助10年來第1次獲得參加冬季奧運比賽資格的牙買加雪橇隊募款。今年來，狗狗幣最高升逾1600%，周日上午9時0.055439美元，今年來升逾1100%。

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編輯：黃銳

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