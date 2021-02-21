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北水重開 買貨動力減弱

股樓投資 17:07 2021/02/21

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港股通周四（18日）一開閘，未見北水洶湧，港股向上動力亦不及預期，恒指在31000點止步，兩日來自港股通的淨流入僅得178.8億元人民幣，相當於日均流入額不足百億元，屬於2021年來最低，個別股份更有北水流走的迹象。

【港股追蹤】北水南下資金火爆 券商總結6大驅動因素【見下一頁

舉例，中海油（00883）、港交所（00388）在周五（19日）均見資金淨流出，分別為1.1億元和2.8億元。此外，美團（03690）、中國聯通（00762）及舜宇光學（02382）更是全周錄得淨流出，美團一共流出8.1億元。
值得注意是，騰訊控股（00700）表面繼續獲得北水青徠，一周合共有43.1億元的淨流入。但問題是，周五淨買額只有3.9億元，遠少於正常水平。當日騰訊的港股通成交金額為87.8億元，往常70至80億元成交理應有22億元淨買額，反映資金南下買貨的動力大為減弱，更甚者，沽貨壓力有所加大。

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資料來源︰瑞信
註︰數據截至周四（19日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為2月13至19日

原文節錄至696期《Wealth》港股通數據

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編輯：黃銳

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