女股神Cathie Wood：Bitcoin或上望25萬美元

方舟投資（ARK Investment Management）總裁Cathie Wood近日接受專訪時表示，她看好Bitcoin的長期前景。

她近日接受CNBC的專訪時表示，雖然她預測到機構投資者會對Bitcoin感到興趣，但完沒想到Tesla會買進。她坦言：「如果美國所有公司將其現金的10％投入到比特幣中，僅這一項就將使Bitcoin價格增加200,000美元。」

按周日報價顯示，Bitcoin的最新價格已達逾55000美元/枚，若如她所述，Bitcoin價格增加200,000美元，這意味着Bitcoin的最終價格或可達逾25萬美元/枚。

另外，她指在過去半年，擴展其投資清單：「我們信念最強的股票包括，一些大型生物科技股，有時再生元，梯瓦製藥等，在我們看來它們是高價值股票（deep value stocks），它們能在不斷發展的基因轉變中使用技術融合，我們認為生物科技的投資回報巨大。」她亦指將選擇性地投資近期大熱SPAC公司，包括一些已經完成合併的公司，例如EXPC，DKNG，SKLZ和BFLY等。

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