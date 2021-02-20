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【美股觀點】嘉信理財游國義：美股面臨板塊輪動 增長股或面臨壓力

股樓投資 23:46 2021/02/20

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在新冠肺炎疫情初期，不少過往災難的場景一一呈現，例如大蕭條的空前規模、1987年股災的崩盤速度、911恐怖襲擊的恐懼狀況等等。面對這痛苦處境，一些公司和行業還能應付過來，但許多其他行業卻面臨長期生存能力的威脅，導致經濟復甦呈K型發展。

隨著去年夏天開始經濟局部重啟，貧富之間、疫情下的贏家與輸家之間、宅經濟與外出型經濟行業之間均出現了一些重大差異。

女股神近日新建倉股份一覽【下一頁

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小型股重新佔優

大型股和小型股是最早出現趨同發展的類別。在最初跌入熊市及其後反彈時，大型股的表現較佳，而小型股直至2020年11月尚未收復疫情期間的跌幅。然而，輝瑞和莫德納宣布其疫苗有效，帶動小型股與其他週期性板塊大幅上升，投資者開始提高對增長反彈的憧憬。嘉信理財在去年11月16日提出策略性建議，對小型股「上調評級」（從減持升至中性），並對大型股「下調評級」（從增持降至中性）。

去年，資產負債表實力是備受重視的因素，這是因為在熊市期間和之後，財務狀況良好的公司表現較為穩定。踏入新一年，這類股票仍然表現良好，但相比之下，資產負債表實力較弱的公司自去年11月初以來的走勢頗強，導致股市上升範圍擴大，突顯市場對經濟環境改善有所憧憬。

行業板塊輪動

同樣，在疫情危機最嚴峻時，各行業的表現存在明顯差異。由於市場對於在家工作、電子商務和網絡通訊的需求殷切，科技、非必需消費及通訊服務行業成為疫情下的「贏家」，表現相當理想。

相反，由於利率、石油價格和一般活動與投資急挫，金融、能源及工業受到重創，成為疫情下的「輸家」。然而，在過去數月，由於疫苗消息的利好因素帶動，這些行業的升幅可觀。

價值股的上升機會正在改善

隨著週期股買盤氣氛的熾熱上升，投資者亦追捧價值股。由於經濟復甦受到關注，價值股整體有望取得較佳表現，但主要集中在價值型指數的行業成分股。簡單來說，單是科技行業已佔羅素1000增長指數近45%；金融及能源行業佔羅素1000價值指數近25%。因此，如果投資者放棄先前表現較好的股票而買入週期股，增長股將較價值股遭受更大壓力，雖然兩者的差距仍然相當大。

去年較具戲劇性的主題之一是「五大」公司（即標普500指數按市值計算的最大五隻股份）顯著跑贏大市；2020年初至9月2日，當時五大公司佔標普500指數的25%，其領先幅度較其他495隻成分股高出62個百分點。五大公司隨後經歷重大調整，自此大致橫行。最新走勢或會與近期經濟數據疲弱有關，可能繼續有利疫情前的主要贏家，至少直至復甦重拾動力為止。

未來經濟趨勢

疫情重挫休閒、酒店行業，令服務業在2020年陷入困境，但同時商品行業卻表現較佳，這現象與經濟衰退時的常見趨勢相反。現時，人們用於服務的開支仍低於疫情前水平，而用於商品的開支已全面回升。隨著經濟有所改善，消費者重拾信心和企業作出相應部署，服務業將出現上升趨勢。

我們仍然認為，勞工市場是評估經濟長期健康狀況的關鍵。根據美國勞工統計局12月份的非農就業報告，美國的就業職位數目較疫情前的高峰仍減少980萬個，但有一定顯著復甦。由於休閒、酒店行業大規模裁員，永久流失的職位數目減少並且可能暫時不再增加，但暫時失業人數卻有所上升。現在要判斷職位永久流失是否見頂峰仍是言之尚早，但只要失業情況不再加速惡化，對經濟的「疤痕」效應便應該有所減弱。

無論如何，疫情對於各種市場趨勢的重大變化產生加速作用（其中一些趨勢早在疫情危機前已出現）。雖然全球在疫苗研發方面不斷取得進展，增加大眾對生活恢復至一定程度的常態抱有期望，但我們仍處於復甦進程的「創造性破壞」階段，這表示經濟及股市兩者都會經歷間歇性的起伏。

嘉信理財私人客戶顧問副總監游國義 

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