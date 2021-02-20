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【酒醉金迷@iM網欄】農曆新年推介: 「好意頭」名莊紅酒

名人薈萃 22:23 2021/02/20

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雖然今年受疫情影響，減低大家熱熱鬧鬧過年的興致，就算是有飯局或拜年亦要嚴格限制人數及注意衛生，但是趁此時機亦不妨沉醉在過年的祝福中，放鬆心情與家人和朋友，摸住酒杯底享受相聚一刻。挑一瓶講究意頭、有故事的靚紅酒相當重要，今期就與大家分享一下我的波爾多名莊酒心水名單。

位於波爾多Saint Julien產區的龍船酒莊(Château Beychevelle)，是備受注目的四級莊，除了一如既往的上乘品質，「龍船」這名字所蘊含的美好寓意也深得人心。 由於它美麗的傳奇故事，酒莊名字被巧妙地翻譯成龍船 (這故事留待下期再談)，再加上酒標正是一艘英姿颯颯的龍船，包含著「揚帆起航，一帆風順」的美好寓意。

忘憂堡酒莊(Château Chasse-Spleen)位於Margaux村西側的Moulis產區，亦為波爾多特級酒莊聯合會的成員之一。園內種植在厚厚沙礫上的赤霞珠葡萄，帶出紅酒內清新和礦物感的特徵，而植於鈣質粘土裡的梅洛葡萄，則使紅酒的口感圓潤甘美。過年時和三五好友開一瓶忘憂堡的好酒，一杯解千愁。

佳得美酒莊(Château Cantemerle)屬五級莊，坐落於波爾多Haut-Médoc產區，其紅酒以擁有濃郁的紅色水果的香氣，尤其是甜美的櫻桃香而著稱，適合與女士或初接觸紅酒的親友品嚐。有句話是「舉杯共飲佳得美，騎馬踏花美還家」。

坐落在波爾多Margaux產區的麒麟酒莊(Château Kirwan)是一座歷史悠長的三級莊。在中國古代神話中，麒麟是傳統的瑞獸，古人認為麒麟出沒處，必有祥瑞，更是用來比喻才能傑出，德才兼備的人。送禮挑這瓶酒，更顯文化底蘊和心思。

吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

曾旅居於巴黎、斯特拉斯堡等多個法國城市，熟識當地文化，法語達專業水平。現於波爾多工作，深入接觸列級名莊(Grand Cru)，並在亞洲為大眾推廣葡萄酒文化。持有里昂大學國際傳播學碩士學位、WSET葡萄酒第三級證書。

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