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【新股IPO】攜程據報最快4月來港上市　集資最多155億元、市值達1791億元

新股IPO 17:51 2021/02/23

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攜程最快4月來港作第二上市。

內地大型旅遊網站攜程（美：TCOM）來港上市在即。早前有指，攜程已在新年前正式向港交所提交二次上市申請，中金、高盛和摩通為保薦人。外電最新報道指，公司計劃集資約10億至20億美元（約77.5億至155億港元），最快4月來港上市。攜程、中金、高盛和摩通不予置評。

攜程擬於上半年來港第二上市集資最少78億元，詳情可見﹕【下一頁】

據悉，攜程管理層曾分批見了不少香港的投行人仕，其後疫情爆發，拖累旅遊業，攜程亦放慢腳步。

攜程現時市值達231億美元（約1791億港元），截至去年9月底止第三季度，攜程總收入按年增73%至54.6億元（人民幣，下同）；純利錄15.8億元，去年第二季則蝕4.7億元。

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編輯﹕賴奕羚

美股 IPO 攜程（美：TCOM）
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