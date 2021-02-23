【新股IPO】攜程據報最快4月來港上市　集資最多155億元、市值達1791億元

▲ 攜程最快4月來港作第二上市。

內地大型旅遊網站攜程（美：TCOM）來港上市在即。早前有指，攜程已在新年前正式向港交所提交二次上市申請，中金、高盛和摩通為保薦人。外電最新報道指，公司計劃集資約10億至20億美元（約77.5億至155億港元），最快4月來港上市。攜程、中金、高盛和摩通不予置評。

攜程擬於上半年來港第二上市集資最少78億元，詳情可見﹕【下一頁】

據悉，攜程管理層曾分批見了不少香港的投行人仕，其後疫情爆發，拖累旅遊業，攜程亦放慢腳步。

攜程現時市值達231億美元（約1791億港元），截至去年9月底止第三季度，攜程總收入按年增73%至54.6億元（人民幣，下同）；純利錄15.8億元，去年第二季則蝕4.7億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

相關文章﹕

【新股IPO】諾輝健康涉重複認購 一文看近期熱門新股有多難抽！

【新股IPO】京東物流值不值得認購？ 連虧13年、第4家京東系上市公司

【新股IPO】賽生藥業6600具新冠肺炎概念、曾在美國上市 認購前要知的五大要點

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚