【新股IPO】中金、高盛、小摩作保薦人 攜程傳已提交第二上市申請

內地傳媒報導，攜程已在新年前向港交所提交了第二上市申請，並騁請中金、高盛及摩根大通作為第二上市保薦人。由於按港交所程序，回港第二上市的公司可秘密提交上市申請，故公司在通過聆訊前，也不需要向公眾披露有關資訊。

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據指攜程早在2019年底，已傳出公司行政總統孫潔等等的管理層分批與香港投行人員見面，但由於去年疫情關係，依賴旅遊作為主要收入來源的攜程業務遭受重創，其股價更曾一度由疫情前的35美元跌至最低的20美元。然而，即使疫情放緩，其股價亦未如其他中概股般大受追捧，最新股價為38.99美元。

2019年第四季，攜程收入為83億元人民幣，但在疫情發生後，攜程首兩季度收入分別只有47億元及33億元人民幣，相信這也是放慢來港第二上市的原因。不過，至今攜程以及三家投行保薦人仍未核實第二上市消息。

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