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【美股焦點】「拉登概念股」Palantir解禁期滿　獲「契媽」旗下ARKK首次買入建倉

股樓投資 17:56 2021/02/20

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Palantir(美：PLTR)為一間大數據挖掘和分析公司，主要服務於美國政府部門，以當年曾協助美國政府找出策動「911」襲擊案的主謀、極端組織阿爾蓋達前首領拉登而聞名。

Palantir採取直接上市的方式，即將現有股票在公開發行上市，由市場決定價格。直接上市一般沒有強制規定禁售期，但Palantir仍要求其內部人員在上市僅可以出售其所持股份的20％ 。該限制將在Palantir第四季度財報發布後的第三個交易日取消。第四季度財報已於美東時間2021年2月16日發布，因此2月18日Palantir解禁期滿，剩餘80％的股份在2月19日可自由交易。

女股神之稱的Catherine Wood旗下ARKK周四買入527.4萬股股票，佔其總資產0.5%，為其首次買入。之前買入該股的為旗下另一基金ARKW(下一代互聯網Next Generation Internet），在周一（15日）買入156萬股，ARKW亦曾於上月增持該股。PLTR周五股價急升15%，一改之前連跌多日走勢。

在2020年第四季度中，該公司的收入為3.221億美元，表年增長40％超出預期。惟公司的意外虧損0.08美元，而市場預計EPS為0.02美元 。

2月18日ARKK增持股份一覽：

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撰文 : 周兆邦

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