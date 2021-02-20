【宏觀經濟】大行指銅市臨歷史性短缺 期貨創2011年以來最高 一個指標卻見背馳跡象

受供應短缺影響，銅價持續上升，LME倫敦銅期貨周五（）便升破每噸8900美元，創2011年9月以來新高，COMEX紐約銅期貨亦自2011年以來首次升至每磅4美元。高盛便在近期的報告中指出，銅正面臨歷史性短缺，「市場目前正處於最緊張階段，預期這是十年來最大的供應赤字」，又指中國的銅需求將會引發下一輪銅價上漲。

散戶爆買白銀製造軋空？ 專家：行動或達不到預期效果

報告解釋，銅價創新高是遲早的事情，因中國在假期結束後，銅需求將會上升，而同時銅庫存有限，將形成供應缺口。這些趨勢反映未來數月內，出現短缺的風險仍存在，這對銅價基本面有正面作用。高盛預期2021年銅供應將出現10年來最大的赤字，而平衡該供求並非能在短時間內完成，銅供需的赤字峰值約會在2023和2024年出現。

資料來源: Wind

高盛將未來3個月、6個月及12個月的銅目標價由8500美元、8000美元及10000美元提升至9200美元、9800美元、10500美元。不過，有內地媒發現，中國在岸的銅現貨市場買盤冷清，未有出現如大行描述的需求強勁，且期貨及現貨市場價格差距愈來愈大，因此，對於未來商品會否進入超級周期，關鍵仍在金屬主要消費國-中國的需求。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機