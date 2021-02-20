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【大行報告】中金指疫情漸受控　建議吸納航空板塊股份

股樓投資 17:32 2021/02/20

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中金發報告指，全球疫苗已初步顯示其有效性，海外五大疫苗廠商在2021年底疫苗產量或達77億劑，高收入國家預計將在2021年夏季普遍完成接種。

該行預計國際綫於2021年下半年開始復蘇，未來兩年航空需求恢復確定性高。我們認為主要國家增加病例數如果能控制在水平，國家之間的人員流動就有望逐漸恢復正常。我們預計國際線於今年上半年開始復蘇，類似去年上半年國內線的複蘇情況。雖然油價，匯率等因素對航空公司亦有所影響，但該行認為當前航空股核心難題為行業供需，未來兩年國際線需求恢復帶動航空整體需求恢復確定性高，國際線需求恢復料對國內線供需改善亦有幫助。

該行假設1）2022年國際線ASK和RPK平均恢復至2019年9成水平，整體ASK較2019年年上漲8％； 2）客座率及客公里收益基本持平2019年； 3）人民幣兌美元美元不升不貶； 4）布油均價為60美元/桶，較2019年均價下降4美元/桶（主要考慮中國航空需求恢復或快於全球航空恢復）。該行預計2022年國航，南航，東航分別有望實現110億，69億和74億淨利潤，建議可趁低吸納相關股份。

【延伸閱讀】光大證券看好29隻股份  下月有望獲納入港股通 【見下頁

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撰文 : 周兆邦

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