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哈里梅根主動劈炮唔撈 遭英女王褫奪王室榮譽頭銜

環球社會熱點 17:18 2021/02/20

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英國哈里王子與夫人梅根去年宣布淡出英國王室，移居美國後仍屢傳與王室關係惡劣。哈里梅根本月較早時宣布懷有第二胎後，周五（19日）突然宣布不會再履行英國王室成員職務。白金漢宮也發聲明證實哈里梅根劈炮唔撈，並會收回哈里梅根的王室榮譽頭銜。

 哈里梅根情人節公布喜訊 懷有第2胎  【下一頁】

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英國白宮漢宮於當地周五（19日）中午12時01分發表聲明，確認哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）不再履行英國王室成員的職務。哈里梅根亦不甘示弱，相隔3分鐘後就作出回應。

白宮漢宮的聲明指出，英女王確認哈里梅根離開英國王室後，就無法再繼續承擔王室成員的責任和義務。英女王將會收回哈里梅根的軍銜及英國王室贊助人身份，並改為分配給其他王室成員。

而哈里梅根就於聲明中表示，他們即使不再履行英國王室成員職務，仍會致力於英國與全球各地服務。他們更形容服務是普遍（universal）的事，所有人都可以參與服務。

哈里梅根接受奧花雲費訪問 或被褫奪王室特權 【下一頁】

英媒指哈里梅根確認不再重返王室履行公務後，將會喪失多項榮譽頭銜。哈里將會失去8個榮譽頭銜，包括3項軍銜與欖球聯盟、倫敦馬拉松等贊助人身份。至於梅根就會失去3項榮譽頭銜，包括英國國家劇院贊助人的身份。

英媒引述王室消息人士指，哈里對即將喪失軍事頭銜感到沮喪。哈里王子放棄皇家海軍陸戰隊長的頭銜後，英媒預計會由英女王女兒、哈里王子姑姐安妮公主（Princess Anne）接任。

責任編輯：鄭錦玲

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