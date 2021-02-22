  • 23°C
香港時間 : 2021222日 (一) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻監管】內地進一步規管網貸　富瑞：不影響出資比重預期（第二版）

股市 11:49 2021/02/22

分享：

中國銀保監會周六（20日）發放《關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知》。

中國銀保監會周六（20日）發放《關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知》，再度整頓銀行的互聯網貸款業務。當中規定，若商業銀行與合作機構共同出資發放互聯網貸款，在單筆貸款中，合作方出資的比例不可低於30%。有關規定從2022年1月1日生效。

新規對內銀股價影響不大，六間國有內銀除郵儲行 （01658） 外其餘均錄得升幅，而股份制銀行亦普遍走高，城商行及農商行則個別發展。

銀保監指約談螞蟻集團並非針對民營企業或某家公司，詳情可見﹕【下一頁】

另外，銀保監亦就互聯網貸款的餘額和經營地域列明規定﹕

  • 商業銀行與合作機構若共同出資發放互聯網貸款，與單一合作方發開的本行貸款餘額，不可超過本行一級資本淨額25%
  • 商業銀行與全部合作機構共同出資發放的互聯網貸款餘額，不得超過本行全部貸款餘額的50%
  • 地方法人銀行的互聯網貸款業務應只服務當地客戶，不得跨注冊地開展互聯網貸款業務。

據中銀保監網站，推行《關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知》目的為進一步規範互聯網貸款業務行為，以防範金融風險，中銀保監再度重申，金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

花旗認為，互聯網貸款新規主要針對更依賴聯合貸款業務模式的大型金融科技公司， 又指做法可以防止銀行過度依賴第三方助貸機構進行信用評估，以及與金融科技夥伴合作過度集中。富瑞則指，新規沒有影響市場對共同發放互聯網貸款出資比重的預期，而跨區經營限制對夥拍全國性銀行的平台亦無影響。

（第二版：更新券商評論及內銀股價）

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

相關文章﹕

【內銀股】中銀保監：去年註銷3萬億人幣不良資產　按年增超過五成、創歷年高

中銀保監：應警惕網絡平台誘導過度借貸

中銀保監加強規範互聯網人身保險業務 要求險企2022年前須整改

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯﹕賴奕羚

Fintech 金融 銀行 中國銀行保險監督管理委員會

上一篇文章

【賀歲片】恒騰年內累升4倍　《你好，李煥英》出品方為旗下儒意影業（第二版）

下一篇文章

【777】聯合航空波音777客機引擎著火　波音建議停飛載同款引擎飛機（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成