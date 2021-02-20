【疫市企業管理】HR專家：宜從3大方向提升效率　增溝通與培訓

▲ 企業在新一年的管理層面上，又應該留意哪些着眼點？

新冠肺炎疫情肆虐，令許多企業被迫改變與員工、合作夥伴與客戶之間的互動關係，以完成工作。企業在新一年的管理層面上，又應該留意哪些着眼點？

對於企業管理層而言，美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）建議從3大方向着手，包括：績效管理、員工培訓、增加內部溝通，從而提升在疫情新常態下的營運效率。

【疫市就業】調查：香港兩成公司繼續凍薪 科技相關行業今年有機加薪

【疫市職位變革】人力專家：宜學跨部門知識增值 掌握應用科技助轉型

彈性檢視績效 增培訓多溝通

在績效管理方面，他指出過往企業或會設定半年或一年檢視一次績效目標，但受疫情導致的不穩定性影響，應更彈性設立目標。他建議，將檢視期縮短或更有彈性處理，提供的目標也要從個人、團隊及整體公司層面考慮，並可以採用項目或針對性目標，設計不同的激勵方案。

同時因應數碼轉型、部門工作性質有轉變的趨勢持續，企業亦需要投入資源及時間，讓員工了解部門之間的職責內容變動，幫助促進跨部門協作、溝通。

此外，由於新冠疫情關係，普遍公司過往與員工的溝通和互動方法，如Town Hall及Regular Team Meeting等都需要更人性化的處理，企業的應變管理需要與溝通管理互相呼應，讓員工更了解及明白公司文化或狀況。

軟性方法回饋 添團隊凝聚力

康業服務有限公司人力資源及行政總監兼香港人才管理協會會長蔣世源則表示，疫情下若企業無法以金錢回饋員工，可以考慮改用其他禮品和福利取代，例如贈送消毒搓手液、為員工支付檢測費用等軟性方法，來提升團隊之間的凝聚力。

【支援中小企】調查：56%港中小企憂未來一年經濟惡化 53%加速數碼轉型覓出路

記者：張寶燕、曾曉汶