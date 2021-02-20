Windows 10 將有大改版！外媒披露7大功能更新、預計今秋推送

▲ 外媒《Howtogeek》披露，Windows 10 21H2將在使用者介面（UI）及功能上有不少改動，主要有7大新功能。

微軟（Microsoft）將於今年冬季發布 Windows 10 21H2 版本年度更新，據外媒《Howtogeek》披露，Windows 10 21H2將在使用者介面（UI）及功能上有不少改動，主要有7大新功能包括：工作列功能添加、開機啟動預設應用程式時會跳出通知、Emoji顯示畫面、Windows 語音輸入、支援Dark Mode、精確設定顯卡、硬碟故障風險提示。

在工作列方面，是次Windows 10 21H2將添加「天氣與新聞」，並仿照macOS Big Sur的通知中心一樣，可以設定天氣預報、天氣圖等窗格。

在設定開機自動啟動應用程式方面，Windows 10 21H2將會主動彈出通知，提醒用戶有設定哪些應用程式。亦可以透過通知頁上的「偏好設定」按鈕，快速關閉這些預設啟動程式，以節省載入系統時間。

是次微軟還重新設計了Emoji顯示畫面，用戶可以透過「Windows+. 」或「Windows+;」快速開啟；還能在 視窗最右方找到「剪貼歷史紀錄」。

至於原來的Windows 聽寫亦重新設計成「Windows 語音輸入」，用戶除了可以透過咪高風直接語音輸入文字，也將鍵盤輸入進行最佳化處理，新增自動分段、自動標點等功能。

支援Dark Mode 精確設定顯卡加速

21H2 版本上的任務列、搜索框亦將支援黑暗模式（Dark Mode），用戶可在「設定」＞「色彩」中，啟動Dark Mode。搜索框另會主動記下用戶前4個搜索紀錄，用戶也可在「設定」＞「搜索」＞「權限」將其關閉。

如果電腦原本裝有多個顯示卡（GPU），未來亦將允許針對多顯示卡做更精確的設定如：在系統上默認選擇某一個顯示卡，在不同應用程式可選擇其他顯卡進行特定的加速功能。

硬碟故障風險提示

由於現在大多電腦均採用 NVMe SSD 固態硬碟會造成，硬碟健康度將會隨著頻繁讀寫而下降，是次Windows 10 21H2就將硬碟健康度功能，直接整合進系統內。如果用戶的硬碟存有故障風險時，系統會跳出警告來通知用戶必須更換硬碟或提前做好資料備份。

此外，Windows 10 21H2版本還在不少用戶介面細節方面作更新，以及提升安全性等，預計用戶最快將於今年10月收到有開更新推送。

責任編輯：張寶燕