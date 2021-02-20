【疫市就業】專家教路：畢業生先試不同工種汲工作經驗　避免空白期

▲ 大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）資料指出，去年第四季大學畢業生全職職位空缺約有1.2萬個，較前年同期少約15%，大專生求職之路或將更崎嶇。

本港接連遇上社會運動及新冠肺炎疫情，經濟嚴重受挫，失業率創新高。在職位空缺大減的情況下，大專生一畢業就遇上就業困難，求職之路更加崎嶇。

有人力資源專家預計，今年失業率不容樂觀，但渴市行業卻仍面臨「請人難」困局。專家呼籲畢業可嘗試不同領域的工種，先汲取工作經驗，再逐步尋覓真正適合自己的工作。

根據最新失業率顯示，20至24歲青年的失業率高達17.1%。康業服務有限公司人力資源及行政總監兼香港人才管理協會會長蔣世源提到，在2019年的社會運動及至新冠肺炎接連影響下，本地經濟受到嚴重衝擊。直到現時，疫情仍未見盡頭，相信今年畢業生就業困難的情況將更為嚴峻。



大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）資料指出，去年第四季大學畢業生全職職位空缺約有1.2萬個，較前年同期少約15%。從不同求職網站可見，不少公司今年放棄招聘畢業生，適合他們的空缺明顯減少。

蔣坦言，去年職位空缺大減，令一批畢業生仍未獲聘；而即將又有一批應屆畢業生出現，在需求大於供給的情況下，年輕人的就業市場競爭將變得更加激烈，求職難上加難。他同時指出，畢業生不應太過悲觀，因市場依然有不同工種處於渴才狀態，例如資訊科技、醫療或協助公司數碼轉型等的職位。

臨時工儲經驗 有機轉全職

去年畢業於香港中文大學政治與行政學系的阿志直言，他從6月初開始寄出約30份求職申請，當中有全職及合約制工作。惟直至去年12月中仍未有消息，便開始經中介公司做散工，擔任生物科技研發中心的臨時工作人員。

他明白在疫情、失業率持續上升的情況下，求職競爭愈趨激烈，所以原本以「漁翁撒網式」尋求不同工作如政府部門工作、物業管理公司、招聘中介公司等，亦認為可以「做住散工先，邊做邊儲經驗都好。」而近日就因為在該臨時工作中，英語能力較突出，有領導才能，以及工作積極，有機會獲得主管邀請出席面試，成功轉為全職員工。

至於香港浸會大學市場營銷學系應屆畢業生Wai則表示，未有過度擔心畢業後的就業情況。她直言：「工其實有很多，只是大家願不願意去做。」

她也強調不會侷限自己的選擇，僅申請市場營銷相關的工作，反而希望能趁年輕，嘗試更多不同的工種，慢慢尋找自己的興趣。她透露，目前已申請管理培訓生（Management Trainee，MT）計劃，並獲得一間醫療美容公司的第二輪面試機會。

盡早作準備 了解行業趨勢

蔣世源建議，畢業生應盡早準備求職事項，盡量避免在畢業後才施施然尋找工作，否則就會落後其他競爭者。

美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）也提到，現時求職人數增加，企業必然會選擇更有經驗或對行業有熱誠的求職者。所以二人均建議，應屆畢業生也可嘗試尋找非全職類工作，如兼職或合約工作，先避免空白期並嘗試不同工作，累積工作經驗。

施標龍還建議，畢業生應找出個人特質，並向有興趣的行業着手，在事前做足準備功課，包括：

了解行業趨勢、競爭模式、工作模式或文化是否適合等，這些都會幫助到面試時的對答。

工程學系最高 求職毋須壓價

此外，受新冠肺炎疫情影響，多個行業受到重創。不少畢業生憂心就業情況外，也對薪酬待遇感到憂慮，在求職時不敢開價太高。康業服務有限公司人力資源及行政總監兼香港人才管理協會會長蔣世源強調，畢業生不必太過擔憂，相信2021年畢業生平均入職月薪與往年沒有太大落差，起薪點也未見太大影響。

根據香港人才管理協會、香港浸會大學、華南理工大學、以及廣東省人才開發與管理研究會聯合發布的《2020粵港澳大灣區薪酬及福利調查報告》顯示，2020年應屆大學學士畢業生的平均入職月薪約為1.4萬至1.6萬港元。

當中以工程學系的本科畢業生平均入職月薪最高，為14,740人民幣（約17,755港元）、資訊科技畢業生平均入職月薪為14,460人民幣（約17,418港元）。至於財務會計、人力資源及行政總務的畢業生，入職月薪則分別為13,500人民幣（約16,261港元）及12,830人民幣（約15,454港元）。

蔣世源強調，求職時毋須特意壓價，特別是申請大企職位時，「大企業通常都會有既定預算才會開放職位空缺，所以求職者在開價時，可參考該行業的市價，開出合理範圍的價錢。」他提醒，畢業生不應認為壓低自己的薪酬，才會有更大受聘機會，工資高低從不是決定是否錄用一個人的標準。

▲ 康業服務有限公司人力資源及行政總監兼香港人才管理協會會長蔣世源建議，畢業生應盡早準備求職事項。（受訪者提供圖片）

Slash趨勢持續 畢業生更愛中小企、發揮空間更大

蔣世源表示，本港青年近年對進入大企業的意慾比以往低，中小企及初創成為新的求職意向目標，

在熱愛追求自由的年輕人眼中，對比大企業，中小企的規管較細，發揮空間更大。

美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）補充，過往畢業生或十分熱衷加入大企業的MT（管理培訓生）計劃，不過在市場環境不斷轉變之下，大企福利對比中小企及初創的差別不如過往有明顯優勢，

更多畢業生因為其他因素，如更加創新及與公司文化契合，而考慮加入初創

施還預計，由於兼職及合約制職位在疫情後會逐漸增加，以及全職招職放緩趨勢持續，未來就業市場的斜槓族（Slash族）將不斷增加。而市場對於求職者的學習能力，對新環境的適應力等，將會變得更為重要。

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記者：張寶燕、曾曉汶