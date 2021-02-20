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德州暴風雪下1300萬人缺水 拜登料宣布重大災難狀態

環球社會熱點 15:39 2021/02/20

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美國多個地區出現極寒降雪天氣，其中罕見下雪的德州災情嚴重，更導致德州連續多日大停電。德州出現暴風雪更導致供水管破裂，德州約1,300萬人受食水短缺影響。美國總統拜登表示，將會宣布德州進入重大災難狀態。

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多國嘲笑美國德州暴風雪 俄羅斯：我地呢度唔會咁 【下一頁】

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根據德州環境質量委員會截至周四（18日）的數據，德州約有1,300萬人受食水供應短缺影響，相等於德州幾乎一半人口。暴風雪導致德州超過700個供水系統出現問題，僅在德州首府奧斯汀（Austin）市内，就因為水管破裂而損失12.3億升的食水。

拜登（Joe Biden）周五（19日）表示，他將會應德州州長阿博特（Greg Abbott）的要求，宣布德州進入重大災難狀態，並為受暴風雪侵襲的地區提供聯邦援助。拜登也透露，他計劃於下周前往德州視察災情。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）其後表示，拜登已要求白宮團隊加快處理德州進入重大災難狀態的要求，從而加快向當地撥款。

德州等地的暴風雪災情嚴峻，部分民眾難敵低溫而喪命。當局指德州西部城市阿比林（Abilene）及周邊地區，有6人在暴風雪期間死於感冒，包括一名60歲男子於床上離世。另外休斯敦地區有一家人靠發動汽車引擎取暖，結果因一氧化碳中毒死於車内。

責任編輯：鄭錦玲

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