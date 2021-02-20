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【疫市職位變革】人力專家：宜學跨部門知識增值　掌握應用科技助轉型

科技 16:30 2021/02/20

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有人力資源專家建議，打工仔應學習跨部門知識增值，以應對不斷轉變的職場環境。

面對新冠肺炎持續衝擊本地各行各業，有人力資源專家表示，僱主在目前經濟環境下招聘更審慎，並且緊縮預算薪酬開支。打工仔則大多在疫市下留任原位尋求穩定，建議學習跨部門知識增值，以應對不斷轉變的職場環境。

美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）指出，經歷接近整整一年的新冠肺炎疫情，有不少零售及餐飲業僱主已積極尋求在新常態下的應變策略，加速轉型步伐。例如食肆轉為專攻外賣生意、零售業則轉網上銷售較多，以及營運模式自動化等，有望令生意、整體市況回復正常水平。

多了解經營模式 增競爭優勢

不過他又提到，由於各行業不斷增加科技應用，即使疫情過去，市場對相應崗位要求也將有不同。他表示，未來各工作崗位的複雜度將會增加，打工仔變相亦需要提升學習能力，

建議了解企業的經營模式、部門之間的工作及服務流程等，以應對職責內容的轉變，方便交接工作以及須臨時調動人手應變等未知因素，增加競爭優勢。

以零售業為例，有不少均轉型網銷、營運模式自動化，有關店務員的職責亦會變得複雜。他指出：

店務員需要兼顧客人之餘，也可學習相關應用科技，以及背後的運作流程與公司哪些部門有關等，方便隨時應變。

本網以系列報道形式探討20201求職季節、就業市場情況，以及前瞻掌握未來工作發展趨勢，其他【求職季節前瞻系列】專題報道可見：

【疫市就業】調查：香港兩成公司繼續凍薪　科技相關行業今年有機加薪

【2021薪酬調查】報告：僅4成專業人員獲加薪　技術人才薪金增長有望達15%

【5G發展帶動】港就業市場將帶來更多新崗位　渴求金融科技電商人才

記者：張寶燕

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