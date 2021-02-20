【美股焦點】女股神Cathie Wood：仍在加倉Tesla　關注高價值股票

女股神Cathie Wood近日接受專訪時表示，隨著對拼車可能帶來的潛在影響進行了研究，其對特斯拉（美：TSLA）的信心再次增強，並正在繼續購買特斯拉的股票。

她表示，拼車可以顯著降低風險，目前還未有基金管理者對特斯拉的「共享出行」（ride-share）業務進行建模變量，也沒有收入預測和價格目標。這是一個比電動汽車更有利可圖的業務。

她認為，盡管存在一些關於特斯拉是否應該做叫車網絡的爭議，這仍將是通向其自動駕駛戰略的一個極好的路線。她續指看好Tesla在人工智能方面的專業知識：「特斯拉收集了300億英里的真實駕駛數據，這一點無人能及。谷歌（美：GOOGL）收集的數據可能有3000萬，但是特斯拉是整整300億，我們都知道在全球AI和自動駕駛領域中，擁有最多數據和最高質量數據的公司會贏得勝利。」

另外，她指在過去半年，擴展其投資清單：「我們信念最強的股票包括，一些大型生物科技股，有時再生元，梯瓦製藥等，在我們看來它們是高價值股票（deep value stocks），它們能在不斷發展的基因轉變中使用技術融合，我們認為生物科技的投資回報巨大。」她亦指將選擇性地投資近期大熱SPAC公司，包括一些已經完成合併的公司，例如EXPC，DKNG，SKLZ和BFLY等。

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