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【疫市就業】調查：香港兩成公司繼續凍薪　科技相關行業今年有機加薪

科技 16:00 2021/02/20

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今年加薪及增加招聘機會的公司主要來自科技相關行業，例如電子商務、生命科學、製藥產業、金融科技等。

新冠肺炎持續衝擊本地各行各業、失業率上升，面對當前的非常時期，本港就業市場在農曆新年過後，仍會踏入傳統的轉工潮嗎？哪些行業將提供更多就業機會？

人力資源管理諮詢公司美世（Mercer）近日發布2021年的薪酬報告趨勢預測，由於疫情存在高度不確定性，持續拖累本港經濟表現，企業僱主將更加謹慎執行預算，並放緩招聘步伐。其中有82%的受訪公司表示將暫緩招聘，維持原定的員工人數不變，僅聘請人手填補流失的職位空缺填；有16%公司更有計劃裁員。另分別有19%及16%公司表示，將減少及不會有獎金、花紅等；9%公司表示則將減少銷售佣金支出。

美世調查：港兩成公司續凍薪

觀望目前整體招聘相對保守的情況，美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）、康業服務有限公司人力資源及行政總監兼香港人才管理協會會長蔣世源，接受本報訪問時均表示，今年將不會出現如往年般，在農曆新年過後踏入傳統轉工潮。

他們均指出，過往打工仔等待農曆年前後，收到花紅後轉工，所以有轉工潮。惟目前市況下，受多種不利因素影響，企業在成本控制方面更加嚴格，採取如削減花紅、凍薪、減薪，甚至裁員等應對方案，令大多打工仔趨向留任原位尋求穩定，即使轉工也未必再等到收到花紅才離職。

Brian補充，據美世分別於去年7月、8月進行的調查，訪問來自14個行業、536間大中型本港公司發現，有15至20%公司表示將繼續凍薪，6%則表示計劃減薪。另有接近60%公司表示不確定2021年的加薪預算，23%公司預計減少加薪預算（見表）。

蔣世源稱，現時有不少企業為減省開支，會改變招聘策略，如有企業寧願用2至3名兼職或合約員工，取代1名全職員工。可較靈活地控制成本之餘，又可增加人手，成為企業招聘新趨勢。

全職要兼顧福利如強積金供款，兼職則毋須提供太多福利。

寧請兼職 合約員工控成本

至於不少打工仔關注的薪酬趨勢，該調查結果反映，本港今年的平均薪酬預計將增長3至3.5%，較原先預計的3.6%增長率有所下調。

美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍認為，由於各行業不斷增加科技應用，市場對相應崗位要求也將有不同，所以打工仔亦需要提升學習能力，增加競爭優勢。（受訪者提供圖片）

Brian指出，今年加薪及增加招聘機會的公司，主要來自科技相關的行業，例如電子商務、生命科學、製藥產業、金融科技等。

其中以電子商務為例，受到企業轉攻網銷的趨勢影響，將會帶動對客戶體驗管理、數據分析、趨勢調查員等工作崗位的需求；而零售及餐飲業則預計受惠於轉型，就業情況逐漸得到改善。

本網以系列報道形式探討20201求職季節、就業市場情況，以及前瞻掌握未來工作發展趨勢，其他【求職季節前瞻系列】專題報道可見：

【2021薪酬調查】報告：僅4成專業人員獲加薪　技術人才薪金增長有望達15%

【5G發展帶動】港就業市場將帶來更多新崗位　渴求金融科技電商人才

記者：張寶燕、曾曉汶

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