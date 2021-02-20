【科技股女股神】Palantir獲Catherine Wood加持　Reddit WallStreetBet評論量已超越GameStop

▲ 圖為有「科技股女股神」之稱的Catherine Wood。（Catherine Wood Twitter）

大數據分析公司Palantir（美﹕PLTR）周四（18日）發佈業績插水大跌7%，趁著今周股價走低，被稱為「科技股女股神」的Catherine Wood旗下兩個基金過去一周大手掃入Palantir股份，共計683.49萬股，Palantir周五（19日）即升15%，全日收報29美元。Palantir到底有何吸引力？

索羅斯基金指不同意Palantir的商業操作，稱「以後不再買入」，詳情可看﹕【下一頁】

Palantir為大數據分析公司，過去3個月股價累升逾30%。公司業務主要提供軟件平台給政府及商業客戶，透過分析與目標人物有關的瑣碎資料及數據，找出當中的關聯性，從而獲取客戶想得到的資訊。 產品包括Palantir Gotham和Palantir Foundry，前者服務於政府部門，後者則向 企業客戶提供自動化數據分析工具。 Palantir 曾協助美國政府找出策動「911」襲擊案的主謀、極端組織阿爾蓋達前首領拉登而聞名。

據了解，Catherine Wood旗下方舟創新ETF（ARK Innovation ETF）周四買入527.4萬股股票，佔其總資產0.5%，而方舟下一代互聯網ETF（ARK Next Generation Internet ETF）在周一（15日）則買入156萬股。是次並非Catherine Wood首次買入Palantir，她旗下的ARKW早於去年11月中便已買入約102.5萬股。

獲Reddit網民炒起

除了獲得科技女股神的青睞，Palantir亦被Reddit討論區WallStreetBets散戶廣泛討論，據專門追蹤Reddit討論區的股票數據網站SwaggyStocks顯示，現時提及Palantir的帖文數量約為4030條，超越GameStop（美﹕GME）和Tesla（美﹕TSLA），成為在WallStreetBet擁有最高評論量的股票。

▲ 據專門追蹤Reddit討論區的股票數據網站SwaggyStocks顯示，現時Palantir的帖文回覆量約為4030條，超越GameStop（美﹕GME）和Tesla（美﹕TSLA），成為在WallStreetBet擁有最高回覆量的股票。

Palantir亦曾獲沽空機構狙擊，香櫞研究（Citron Research）去年11月曾指Palantir「不是一隻股票」，而是「一個賭場」，當時該機構預計Palantir股價會在2020年內跌至20美元。

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編輯﹕賴奕羚