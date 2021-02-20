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【貨幣政策】續維持低利率政策? 聯儲局發表貨幣政策報告 續關注中小企償債問題

股樓投資 15:09 2021/02/20

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美國聯準會 (Fed) 發布貨幣政策半年報告，關注美國企業借貸已升至歷史高位，現在雖在龐大現金流，加上低利率環境及正在復甦中經濟將在短期內紓緩問題，但中小企和部分大型企業的償債風險仍然需要關注。

【人民幣投資】美滙走弱 高追人民幣？　外滙分析師盧楚仁籲等技術回吐

聯儲局每半年都會向國會提交貨幣政策報告，與議員交代美國最新的經濟情況與貨幣政策現況。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）預料會在下周二（23日）和周三（24日）出席分參議院銀行委員會和眾議院金融服務委員會的聽證會。

經濟方面，報告維持對未來經濟的看法，今年實質GDP將有4.2%的增長，明年則有3.2%增長，今年失業率則預計下降至5%，長遠失業率為4.1%，通脹方則預期PCE達1.8%，並維持未來3年政策利率維持於現水平。

報告又關注資產價格，尤其是商用物業價格或會從歷史高位大幅滑落。過往已有專家警告，經濟雖已逐漸回復，但在家工作的熱潮將降低商用物業的需求，實體店面也將在網購風行之際關店，導致購物中心更多空間被迫閒置。

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撰文 : 林展鋒

貨幣政策 經濟 鮑威爾 金融 銀行 在家工作 通脹 失業率 GDP 美國

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