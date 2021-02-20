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【Clubhouse熱潮】語音社交平台Clubhouse用戶不斷增長　全球下載量逾800萬次

科技 15:00 2021/02/20

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據市場研究公司 App Annie 數據顯示，截至2月16日，Clubhouse在iOS App Store的下載量已達到810萬次。

全球近期興起使用語音社交平台Clubhouse，儘管早前被指其背後所用的技術架構與中國公司聲網（Agora）有關，但新用戶數量仍然不斷快速增長。據市場研究公司 App Annie 數據顯示，截至2月16日，Clubhouse在iOS App Store的下載量已達到810萬次。

被形容為「具互動性的Podcast」Clubhouse，因為當中的內容多元，包括音樂、藝術、科技、政治與其他愛好等話題，正好滿足大眾在疫情下轉到綫上空間交流需求，成為新興起的熱門社交平台。

日前還吸引全球不少明星、網絡紅人、科技界猛人如Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）、Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）加入。同時還有不少中國用戶蜂擁而至討論政治議題。

【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密

【Clubhouse熱潮】Elon Musk誠邀普京　Clubhouse一起「後生仔傾吓偈」！

不過要成功註冊該App就要透過邀請碼才可加入，並只設iOS版本。想試用該App的非iPhone用戶，另可透過同屬iOS系統的iPod Touch、iPad。

用戶在成功註冊後，就可加入其他人的「房間」收聽對話或參與聊天。也可創建房間，選擇公開、半公開或封閉等形式。

【科技一周回顧】食飯睇戲須掃描「安心出行」　Clubhouse宣布加強數據保安加密

責任編輯：張寶燕

 

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