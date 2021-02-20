【iPhone配件】傳MagSafe有新配件！蘋果將推出小型磁力流動充電器

▲ 據美媒彭博（Bloomberg）最新報道，蘋果正針對iPhone MagSafe研發一款帶有磁力的流動充電器，可為iPhone無線充電。

蘋果公司（Apple）在去年推出的iPhone 12系列，在手機背後加入了MagSafe無線充電，並且已就iPhone MagSafe推出對應的手機殼，皮革卡套及充電器。據美媒彭博（Bloomberg）最新報道，蘋果正針對iPhone MagSafe研發更多延伸配件，包括帶有磁力的流動充電器，可為iPhone無線充電。

報道指，該iPhone MagSafe流動充電器，並不具有任何保護手機的功能，不過就可以吸附在手機背蓋，看起來類似使用了MagSafe皮革卡套。而該款MagSafe流動充電器正在內部測試階段中，其磁力相當足夠，可確保行動電源不會移位。

不過報道又指出，該產品可能會導致iPhone內部軟件可能會無法正確地判斷機身溫度，而出現誤判機身過熱的情況，亦因此增添了產品上市的未知數。

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彭博另引述一名知情人士透露，該iPhone MagSafe流動充電器的原型機外殼是白色橡膠，不過由於該產品目前還未正式面世，所以尚未能得知其正式命名。

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責任編輯：張寶燕