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【iPhone配件】傳MagSafe有新配件！蘋果將推出小型磁力流動充電器

科技 14:30 2021/02/20

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據美媒彭博（Bloomberg）最新報道，蘋果正針對iPhone MagSafe研發一款帶有磁力的流動充電器，可為iPhone無線充電。

蘋果公司（Apple）在去年推出的iPhone 12系列，在手機背後加入了MagSafe無線充電，並且已就iPhone MagSafe推出對應的手機殼，皮革卡套及充電器。據美媒彭博（Bloomberg）最新報道，蘋果正針對iPhone MagSafe研發更多延伸配件，包括帶有磁力的流動充電器，可為iPhone無線充電。

報道指，該iPhone MagSafe流動充電器，並不具有任何保護手機的功能，不過就可以吸附在手機背蓋，看起來類似使用了MagSafe皮革卡套。而該款MagSafe流動充電器正在內部測試階段中，其磁力相當足夠，可確保行動電源不會移位。

不過報道又指出，該產品可能會導致iPhone內部軟件可能會無法正確地判斷機身溫度，而出現誤判機身過熱的情況，亦因此增添了產品上市的未知數。

【iPhone摺機】傳LG與三星一同供應　蘋果首款摺疊iPhone屏幕

【新Emoji】蘋果iOS 14.5 beta 2推全新Emoji及Memoji　增情侶組合、戴口罩圖案！

彭博另引述一名知情人士透露，該iPhone MagSafe流動充電器的原型機外殼是白色橡膠，不過由於該產品目前還未正式面世，所以尚未能得知其正式命名。

【iPhone新維修政策】蘋果內部文件：iPhone 12 mini、iPhone 12部分問題維修 將不再供換新機

責任編輯：張寶燕

 

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