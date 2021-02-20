【新聞有價】Facebook願重回談判 續與澳洲商討新聞付費

澳洲通過新聞付費法案後，要求社交媒體向原始資訊付費。Google及Facebook早前均表明反對法案，惟Google已與傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的新聞集團達成協議，向集團支付新聞內容費用。

微軟發聲支持立法後 澳總理與Google CEO聯繫 形容對話具建設性

然而，Facebook周四（18日）禁止澳洲用戶在其平台分享及轉發新聞，Facebook澳洲及新西蘭經理伊斯頓（William Easton）批評，澳洲政府誤解其與分享新聞內容發行者的關係，故公司唯有採取行動，澳洲用戶將無法在Facebook閱讀或分享新聞。

但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周六（20日）表示，Fb已重返談判桌。莫里森早前指Fb的行為形同與澳洲「絕交」，而對方願意重返談判桌後，他在記者會上指對Facebook的決定感到高興。他又指，澳洲通過新聞付費法案已引起全球關注，又指曾與印度總理莫迪（Narendra Modi）及加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）商討事件。

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