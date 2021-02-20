印度疫苗接種速度全球第二 34日極速打過千萬劑（多圖）

新冠肺炎疫情全球大流行，各國都正加緊為民眾接種新冠疫苗。印度宣布於34天内，已為過千萬名國民接種新冠疫苗，為全球第二個新冠疫苗接種劑過千萬的國家，接種速度僅次於美國。

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印度上月16日展開新冠疫苗接種計劃，並率先安排醫護人員與前綫工作者接種新冠疫苗。根據印度政府的即時數據，印度截至當地周五（19日）晚上，接種疫苗劑量已達到1044萬劑，並於全國各地安排了超過220萬節接種時間。

印度於周四（18日）一日内的接種數量更超過65.8萬劑，創下印度展開新冠疫苗接種計劃以來的新高。美國於31日内完成過千萬劑新冠疫苗接種，印度政府官員指印度的接種速度僅次於美國，接種數字甚至會於未來數周内大幅增加。

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印度政府也計劃由下月初至下月中開始，為50歲以上人士和出現併發症人士優先接種疫苗。印度政府更有意再次加快疫苗接種進度，由目前平均每日約1萬節接種時間，大幅提高至每日4萬節至5萬節。

印度早前緊急批准使用兩款疫苗，包括牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）研發、印度當地生産的Covishield疫苗，以及印度巴拉特生物技術公司研發的Covaxin疫苗。印度政府更表示，目標是今年可為3億人接種新冠疫苗。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲