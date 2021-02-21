【恒指大改革】恒指本周五季檢　一文看清增加13至28隻藍籌潛在大名單

恒生指數改革諮詢，市場普遍預期趁本周五恒指季度檢討同步出爐，最主要的變動，（1）是成份股增至65至80隻，按現時52隻藍籌計，增加13至28隻，（2）取消最少上市時間要求，（3）成份股權重由10%降至8%；第二上市及同股不同權股份權重上限，由5%加至8%。

其他建議包括（4）保留一定比例的香港公司、（5）分6大類12行業選股、以及（6）一年內完成過渡。各種方案互為影響，例如快手 （01024） 市值大，但納入前要通過取消最少上市時間要求。由於恒生指數以流通市值（即撇除大股東等持股）為主要考慮因素之一，故列出流通市值可作參考。

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藍籌增加13至28隻：

按恒指公司去年12月初的模擬測試結果，醫療保健業多5至7隻、非必需性消費加3-7隻、公用事業多3-4隻、資訊科技業多3-4隻、地產建築業多2至5隻、必需性消費加1至2隻、綜合企業多1隻、電訊業維持2隻、工業減1隻或維持，能源業減1隻、金融業減3隻、原材料業維持0隻。港股今年大升，或多或少與模擬測試結果會有不同。

醫療保健業多5至7隻，按上周五收市價估算，有機會納入的有京東健康 （00241） 流通市值1843億元、信達生物 （01801） 流通市值1214億元、阿里健康 （00241） 流通市值1187億元、藥明康德 （02359） 流通市值558億元、翰森製藥 （03692） 流通市值502億元、平安好醫生 （01833） 流通市值458億元、威高股份 （01066） 流通市值371億元。

非必需性消費加3-7隻，有機會納入的有比亞迪 （01211） 流通市值1827億元、思摩爾國際 （06969） ，流通市值1265億元、李寧 （02331） 流通市值1165億元、長城汽車 （02333） 流通市值842億元、海底撈 （06862） 流通市值822億元、閱文集團 （00772） 流通市值398億元、中升控股 （00881） 流通市值304億元。

公用事業多3-4隻，有機會納入的有新奧能源 （02688） 流通市值1002億元、中國燃氣 （00384） 流通市值704億元、粵海投資 （00270） 流通市值394億元、華潤燃氣 （01193） 流通市值368億元。

資訊科技業多3-4隻，有機會納入的有京東集團 （09618） 流通市值1269億元、中芯國際 （00981） 流通市值1269億元、金蝶國際 （00268） 流通市值816億元、聯想集團 （00992） 流通市值775億元。

地產建築業多2至5隻、有機會納入的有碧桂園服務 （06098） 流通市值1006億元、融創中國 （01918） 流通市值800億元、龍湖集團 （00960） 流通市值760億元、海螺水泥 （00914） 流通市值636億元、萬科企業 （02202） 流通市值553億元。

必需性消費加1至2隻，有機會納入的有華潤啤酒 （00291） 流通市值1132億元、中國飛鶴 （06186） 流通市值1056億元、頤海國際 （01579） 流通市值822億元。

綜合企業多1隻，有機會納入的有復星國際 （00656） 流通市值307億元，或香港公司太古 （00019） 流通市值279億元。

工業減1隻或維持，有機會剔出的為瑞聲科技 （02018） ，流通市值334億元。

能源業減1隻，有機會剔出的中石油 （00857） ，流通市值563億元。

金融業減1至3隻，較難預計，有機會剔出的為交行 （03328） ，流通市值390億元，其餘均是香港本地業務多，以及流通市值龐大的股份。

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記者：譚志偉