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【恒指大改革】恒指季檢本周五揭盅　一文看清增加13至28隻藍籌潛在大名單

股市 09:00 2021/02/21

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恒生指數改革諮詢，市場普遍預期趁本周五恒指季度檢討同步出爐，最主要的變動，（1）是成份股增至65至80隻，按現時52隻藍籌計，增加13至28隻，（2）取消最少上市時間要求，（3）成份股權重由10%降至8%；第二上市及同股不同權股份權重上限，由5%加至8%。

其他建議包括（4）保留一定比例的香港公司、（5）分6大類12行業選股、以及（6）一年內完成過渡。各種方案互為影響，例如快手 （01024） 市值大，但納入前要通過取消最少上市時間要求。由於恒生指數以流通市值（即撇除大股東等持股）為主要考慮因素之一，故列出流通市值可作參考。

港股通有咩新貴可以迎來北水？詳看【下一頁】

即睇有何股份具潛力納入恒指：

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藍籌增加13至28隻：

按恒指公司去年12月初的模擬測試結果，醫療保健業多5至7隻、非必需性消費加3-7隻、公用事業多3-4隻、資訊科技業多3-4隻、地產建築業多2至5隻、必需性消費加1至2隻、綜合企業多1隻、電訊業維持2隻、工業減1隻或維持，能源業減1隻、金融業減3隻、原材料業維持0隻。

不過，港股今年大升，或多或少與模擬測試結果會有不同。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】 https：//bit.ly/36SseGH

相關文章：

【恒指改革】恒生指數藍籌變80　投資界猜潛在新貴、巨企走資多少？

【恒指改革】恒生指數成份股擬增到65至80家、25家為香港公司　權重上限削至8%（附改革圖解）

記者：譚志偉

港股 快手—W（01024） 平安好醫生（01833） 聯想集團（00992） 新奧能源（02688） 李寧（02331） 融創中國（01918） 頤海國際（01579） 華潤燃氣（01193） 威高股份（01066）

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