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【大行報告】安信証券指快手將釋放巨大商業價值　維持其「買入」評級

股樓投資 14:50 2021/02/20

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安信證券發研報指，快手（01024）及抖音的最大差異在於用戶的參與門檻。抖音主要為推薦爆款內容，而快手給予普通創作者更多機會。抖音上觀看的短視頻內容較為精緻，快手的短視頻內容則突為貼近普通大眾的平常生活。該行認為按照快手流量分配邏輯，日活GMV不應為快手的核心指標。快手的用戶較抖音更具社交粘性，價值量更高。

該行認為：

1.快手公平普惠的流量分配機制讓各層級主播的私域流量均值具有更好的社交粘性

2.快手給予普通人更多機會，形成強勁壁壘性的社區屬性

3.抖音和快手的流量分配邏輯無關優劣，抖音更偏媒體，公域流量更偏向廣告變現；快手更偏社區，私域流量更偏向直播打賞及電商變現

該行認為，快手已形成強標籤的社區屬性，預計快手收入端中，直播打賞市佔率已達到較高水平，未來將成為公司穩定的現金牛業務，該行預計未來三年年復增速10％至20％ 。廣告方面，短期不確定性較高，惟該行仍預計未來兩年公司廣告業務增速均達到100％。電商方面，未來快手將重點做大電商GMV規模，短期收入貢獻有限。

該行稱，公司廣告業務以及直播電商業務目前已經進入高速增長狀態，預計將釋放巨大的商業價值。預計公司2020年至2022年的收入分別為533.2億，767.8億，1041.2億；增速分別為36.3％，44.0％，35.6％。

其他大行對快手評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

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