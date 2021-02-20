【Bitcoin】Bitcoin市值首突破萬億美元 專家: 調整將至但及後資金將湧入

比特幣周五 (19 日) 突破 55000 美元，使市值遠超越 1 萬億美元，最高曾升至55680 美元，使其市值達到 1.03 兆美元，Aragon 平台共同創辦人 Luis Cuende 表示，「曾經出現過許多比特幣殺手，但沒有一種成功的，我有 95% 信心比特幣可以在 10 年內市值超越黃金。」

【Bitcoin】黃金大好友新債王轉軚 料比特幣將成經濟刺激資產

他又指，在央行寬鬆時代，以演算法控制供給非常重要。而今次與2017年牛市大不同的是，今次覺醒的是機構，他們意識到這個全球分散的價值儲備方式，且這種儲備不會被少數組織來控制。

然而，以過往歷史所見，加密貨幣每次牛市後就會出現調整，但比特幣修正過後將會出現另一波需求。他坦言無法預見調整幅度會多大，也不知道何時會發生，但過往便曾由高位暴跌八成，如果真的又發生這麼激烈的狀況，很有可能會跌回3萬美元以下，但他預計將會大量需求，又會升回5萬美元水平。

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