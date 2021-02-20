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【全球暖化】美國重返巴黎氣候協定 G7籲推動「綠色復甦」

股樓投資 13:17 2021/02/20

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由英國主持的G7國家高峰會周五 (19 日)於線上舉行，美國宣布當天宣布重返巴黎氣候協定。高峰會中，G7國家呼籲強化多邊主義，聯手對抗新冠疫情及氣候變化，並推動「綠色復甦」(green recovery)，令疫情後的經濟復甦為所有人帶來好處。

【新冠疫情】美國抗疫專家福西預測　聖誕節前美國或回復常態

拜登（Joe Biden）上任總統後，便簽署行政命令重返巴黎協定的命令，並在30天後正式生效。被任命為氣候大使凱瑞 (John Kerry) 周五也有出席G7虛擬會議。他指，將彌補特朗普（Donald Trump）退出協定期間，美國錯過的時間，又指即使中美在人權和貿易出現分歧，仍希望中國對抗氣候變化的問題。

拜登上任不足兩個月，便已簽署十多道有關環保及應對氣候變化的行政命令，他將在 4 月 22 日舉行全球氣候領袖峰會，預計會中宣布美國未來的減排目標。巴黎氣候協定是在2015年12月通過，取代1997年簽訂的京都議定書，目標是將全球平均氣溫升幅控制在工業革命前的2℃之內，並努力將氣溫升幅限制在工業化前水準以上1.5℃之內。

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撰文 : 林展鋒

疫情 人權 氣候暖化 經濟 特朗普 拜登 貿易 行政 英國 巴黎

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