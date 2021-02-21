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【名人豪宅】Elon Musk去年拋售物業轉炒比特幣　過去曾買入甚麼豪宅？

Hot Talk 18:00 2021/02/21

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Elon Musk去年宣佈，拋售大部分有形資產。

太空公司SpaceX完成新一輪融資，Tesla（美﹕TSLA）創辦人馬斯克Elon Musk身家升至近2000億美元，擠下亞瑪遜（美﹕AMZN）創辦人Jeff Bezos，再度重回全球首富寶座。Elon Musk近日因加密貨幣熱潮成為話題焦點，這名世界新首富近期大推冷門加密貨幣狗狗幣（Dogecoin），多年斥巨資研究火星移民計劃，跟網民暢談火星經濟可以依賴加密貨幣運作，其Twitter上的言行有時令人難以捉摸。Elon Musk的投資眼光亦非常特別，在眾多資產類別中，原來Elon Musk去年5月放棄炒賣物業，放售手上大部分豪宅。以Elon Musk的口味，到底他曾購入甚麼豪宅呢？

Elon Musk認同火星經濟可透過加密貨幣運行，詳情可見﹕【下一頁】

Elon Musk在去年5月時，曾宣佈他將出售手上將近所有物業，並不再持有豪宅，只會找地方租住，他在Twitter上表示，其出售物業的決定徹底惹惱女朋友，但他感覺自己獲得「自由」。

Elon Musk 在美國加州曾擁有7項豪宅物業，以前主要居住的房屋位於洛杉磯的貝萊爾，為當地最富裕的社區。該項物業當時叫價2900萬美元，面積達20,248呎，內裡有7間洗手間和13間睡房，裡面亦設有自家圖書館。屋內設有網球場、私人影院、健身室和遊泳池等設施。

圖看主屋內部環境﹕

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圖看睡房、主人房等設計﹕

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另外，在同一條街中，Elon Musk亦曾持有從女朋友買入的三房物業，當時售價為950萬美元，原本用作供Elon Musk的孩子居住。不過，相對Elon Musk其他的物業，Elon Musk和他的家人居住的房屋裝修可謂樸實。

圖看Elon Musk和他的家人曾居住的物業﹕

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Elon Musk亦有不少房屋的裝修較為奢華，例如以下這間擁有超過100年歷史的豪宅，Elon Musk 2017年以2336萬美元低調買入，交易連同屋內古董一同出售。屋內設有直升機坪，面積達16000呎，曾屬於法國豪門de Guigne 家族，廚房更設傭人鐘（Servant Bells），以作傳喚傭人之用。最終Elon Musk以950萬美元叫價放售。

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Elon Musk在接受外電訪問時表示，雖然他擁有很多物業，但他平時並不怎樣住在裡面，感覺沒有善用到資產的價值，把物業賣給其他人居住會更好。而且他認為，如果自己擁有太多財產，他所擁有的東西會「壓垮自己」﹕

Elon Musk﹕「（我）不需要現金，我將獻身於火星和地球。你所擁有的東西只會壓垮自己。」

"Don't need the cash. Devoting myself to Mars and Earth. Possession just weigh you down，"

他表示，他不希望大家只聚焦在他的財富身上。不過儘管如此，外界仍然對他的豪宅非常好奇。

Elon Musk現時住在哪裡？

最新消息指，Elon Musk在去年從加州搬到德州居住，Elon Musk表示，搬屋到德州是因為想配合Starship太空船的發展計劃，以及即將在德州Austin興建的工廠。儘管外界至今仍未能得知Elon Musk的準確居住地點，不過有員工曾向外媒透露，曾看見工作狂Elon Musk在工廠地版上睡覺，或許最後Elon Musk會住在工廠裡還不一定。

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編輯﹕賴奕羚

 

 

美股 馬斯克 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla SpaceX 豪宅

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