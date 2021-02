【名人豪宅】Elon Musk去年全數拋售物業轉炒加密貨幣　以前曾買入甚麼豪宅？

太空公司SpaceX完成新一輪融資,Tesla(美﹕TSLA)創辦人Elon Musk身家升至近2000億美元,擠下亞瑪遜(美﹕AMZN)創辦人Jeff Bezos,再度重回全球首富寶座。Elon Musk近日因加密貨幣熱潮成為話題焦點,這名世界新首富近期大推冷門加密貨幣狗狗幣(Dogecoin),多年斥巨資研究火星移民計劃,跟網民暢談火星經濟可以依賴加密貨幣運作,其Twitter上的言行有時令人難以捉摸。Elon Musk的投資眼光亦非常特別,在眾多資產類別中,原來Elon Musk去年5月放棄炒賣物業,放售手上大部分豪宅。以Elon Musk的口味,到底他曾購入甚麼豪宅呢?

Elon Musk在去年5月時,曾宣佈他將出售手上將近所有物業,並不再持有豪宅,只會找地方租住,他在Twitter上表示,其出售物業的決定徹底惹惱女朋友,但他感覺自己獲得「自由」。他在接受外電訪問時表示,雖然他擁有很多物業,但他平時並不怎樣住在裡面,感覺沒有善用到資產的價值,把物業賣給其他人居住會更好。而且他認為,如果自己擁有太多財產,他所擁有的東西會「壓垮自己」﹕

Elon Musk﹕「(我)不需要現金,我將獻身於火星和地球。你所擁有的東西只會壓垮自己。」

"Don't need the cash. Devoting myself to Mars and Earth. Possession just weigh you down,"