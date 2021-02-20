【德甲賽事分析】AWS夥德甲推數據統計 提供即時分析

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為了幫助球迷更深入了解球賽情況及策略，亞馬遜雲端服務（AWS）夥拍德國足球甲級聯賽宣布推出三項全新德甲賽況分析數據，提升德甲球迷的觀賽體驗。
AWS指出，德國頂級國家足球聯賽將利用AWS的雲端服務組合，包括人工智能 (AI)、機器學習 (ML)、分析、計算、數據庫及儲存服務提供實時統計數據。
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是次三項全新分析數據包括：
突出在整場比賽中控球球員遭對方防守球員顯著壓制的頻率
向球迷展示他們支持的球隊在哪個區域發起進攻，以及最有可能從他們觀看的球場的哪一側進球
顯示球隊戰術陣型的變化，如何影響比賽結果
在2020/2021賽季以及之後整個賽季中，球迷們將在轉播及德甲官方App中，以圖表形式看到這些數據洞察。可以幫助觀眾更深入了解球員在比賽場上的決策，以及每次射門的進球概率等。
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責任編輯：張寶燕