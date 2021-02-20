【電動車】鴻海董事長：富士康、吉利和法拉第未來正在討論電動車合作事宜

▲ 富士康母企鴻海董事長劉揚偉表示，富士康、吉利汽車（00175）母企吉利控股集團和電動車生產商法拉第未來正在討論電動車合作事宜。

外電報道，富士康母企鴻海董事長劉揚偉表示，富士康、吉利汽車（00175）母企吉利控股集團和電動車生產商法拉第未來正在討論電動車合作事宜，並同時尋求購買一間8英寸晶圓廠，料近日的晶片短缺對富士康的客戶影響有限。

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據悉，吉利控股集團在今年1月曾與富士康簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車及出行企業提供代工生產及定制顧問服務，包括但不限於汽車整車、零部件、智能控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等。根據協議，合資公司雙方各持股50%。

隨後在1月29日，吉利控股宣佈，與法拉第未來簽署框架合作協議，雙方計畫在技術支持和工程服務領域展開合作，並考慮由吉利和富士康組成的新合資公司提供代工服務。此外，吉利亦表示，集團參與了法拉第未來透過與SPAC借殼上市的少量投資。

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編輯﹕賴奕羚