【美股收市】民主黨公布刺激法案 道指納指微彈 金價期銅揚

美國財長耶倫（Janet Yellen）重申力挺大規模財政措施後，民主黨控制的眾議院預算委員會公布了因應總統拜登1.9萬億美元刺激計劃而撰寫的議案內容，為下周在眾院進行全體表決鋪路。美股急跌多日之後終喘穩，道指納指微彈。

道指一度破頂漲154點，收市微升不足1點，報31494點；標指倒跌7點，收報3906點。納指彈9點，收報13874點。

眾議院議長佩洛西表示，刺激法案最快在下周末前進行表決。民主黨籍參議院多數黨領袖舒默表示，將致力推動在3月14日前通過法案，因為該日是聯邦政府上一輪紓困計劃內提供額外失業救助的最後一次轉賬時間。

投資者憧憬紓困方案快將落實，助經濟全面恢復，商品市場動力增強，現貨金價先挫後揚，高見1793.3美元。紐約期銅上揚4.4%，自2011年以來首次突破每磅4美元收市；倫敦銅每噸升穿8900美元；比特幣現貨曾升穿5.4萬美元關口，再創歷史新高，帶動美股區塊鏈概念板塊大漲。

特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)表示，持有比特幣較持有現金稍為好一點。不過，Citadel對沖基金創始人格里芬（Ken Griffin）大潑冷水，表示看不到加密貨幣經濟基礎，亦不知如何考慮甚麼是有效的數字代幣。

美元偏軟，英鎊受惠積極的疫苗接種計劃，周五漲0.2%，升破1.4美元的近3年高位。澳元在資源商品造好下漲1.3%，報0.7867美元，是2018年3月以來最強。



Markit昨晚公布美國服務業與製造業PMI（Purchasing Managers' Index，即採購經理指數）數據遜色，分別錄58.9和58.5，意味外界對美國經濟前景尚有憂慮，且看財政刺激措施憧憬往後能否支持營商信心。

耶倫（Janet Yellen）隔晚在接受外媒訪問時重申，美國仍需要規模龐大的刺激措施以助經濟全面恢復，形容目前規模達1.9萬億美元的財政措施有望令美國重回「全面就業」格局。

對於通脹升溫的憂慮，耶倫指10年來通脹一直處於非常低水平，即使有上升風險，聯儲局和其他機構也有應對方法，強調更大的風險是坐視疫情令更多人喪命和生計受損。

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責任編輯：柯志宏