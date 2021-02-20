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聯儲局半年度貨幣政策報告：企業破產風險仍很高

股市 02:26 2021/02/20

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聯儲局發布報告指，貨幣政策將繼續為經濟提供強有力的支持，直至經濟完全復甦。（法新社資料圖片）

美國聯儲局周五在向國會提交的半年度貨幣政策報告中表示，即使經濟從新冠疫情中復甦，中小型企業以及大型企業的破產風險仍然很高。信用評分較低的家庭和小企業的融資條件仍相對緊張，與企業和家庭債務相關的脆弱性加劇。又指對沖基金槓桿脆弱性依舊高企。

聯儲局在網站發布報告，重申維持購債步伐，直至取得實質性進展，貨幣政策將繼續為經濟提供強有力的支持，直至經濟完全復甦。

主席鮑威爾將於下周二出席美國參議院銀行委員會的聽證會，周三出席眾議院金融服務委員會的聽證會。

儲局指疫情期間的失業，不成比例地嚴重影響低收入工作者、沒有大學學歷的勞動力、有色人種和母親們。

美國民眾在危機期甚至設法攢錢，推動2020年第四季度總儲蓄率超過13%，幾乎是之前一年水平的兩倍。這得益於政府刺激措施的支持。但是決策層表示，如此高水平的儲蓄率，並沒有說明全部情況。

聯儲局在報告中指出，這些總計數據掩蓋各個家庭之間的重要差異。許多低收入家庭，尤其是那些由於疫情和經濟衰退，而造成收入減少的家庭的財務情況十分緊張。

【美國經濟】美國1月非農就業職位新增4.9萬　遜預期　失業率回落至6.3%

【美國議息】聯儲局維持利率不變　鮑威爾︰談論縮減買債為時過早　對通脹保持耐心

編輯：李勝君

 


 

失業 疫情 鮑威爾 經濟衰退 貨幣政策 儲蓄 美國 美國參議院 美國聯儲局 新冠肺炎疫情

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