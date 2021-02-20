【比特幣】Citadel創始人：看不到加密貨幣經濟基礎

▲ Citadel對沖基金創始人格里芬坦言，不知道如何考慮甚麼是有效的數字代幣。

Citadel對沖基金創始人格里芬（Ken Griffin）對加密貨幣不屑一顧，盡管一部分投資者將這種新興資產視為金融的未來。

格里芬說，「我只是沒有花太多時間在思考加密貨幣……我看不到加密貨幣的經濟基礎。我了解如何估價股票、如何考慮全球貨幣滙率，但我不知道如何考慮甚麼是有效的數字代幣。」

比特幣在最近數月飛漲，部分原因是該數字貨幣得到主流金融機構、投資者和包括特斯拉等知名企業接納和認可。美國最古老的銀行紐約梅隆銀行本月初表示，將開始推出比特幣和其他數字貨幣的相關服務。

比特幣價格周五升破5.4萬美元關口再創新高，市值首次突破1萬億美元。該數字貨幣本周以來上漲約10%，六個月累計漲幅約350%。

特斯拉CEO馬斯克此前在社交媒體上，為投資15億美元比特幣辯護，稱比特幣是「沒那麼愚蠢」的流動性形式。

「當法定貨幣實際利率為負的時候，傻瓜才不會尋找別處。」馬斯克此言是指負收益債券導致現金收益為負的情況。

馬斯克寫道：「持有一些比特幣，這種沒現金那麼愚蠢的流動性形式，對一家標普500指數公司而言夠有冒險精神。」

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編輯：李勝君



