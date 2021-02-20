美前財長薩默斯警告 料儲局明年就可能被迫加息

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美國前財政部長勞倫斯‧薩默斯 (Lawrence Summers)警告稱，聯儲局可能會被迫早於市場預期實施加息，或許最早在明年就會採取行動。
薩默斯周五接受彭博電視「華爾街周」欄目的David Westin採訪時表示，經濟過熱和物價上漲，可能會迫使聯儲局加息。
曾在過去兩屆民主黨政府任職的薩默斯，已成為親民主黨經濟學家中對總統拜登1.9萬億美元紓困計劃的主要批評者之一。他認為，該刺激措施將向經濟注入過多現金，使其超過產能上限並引發通貨膨脹，他呼籲將重點放在長期投資上。
現政府官員則對這一批評表示反對，稱拜登刺激法案旨在為有需要的人提供救濟，並且不會使仍然遭受高失業率困擾的經濟過熱。聯儲局官員們廣泛贊同這一觀點，稱存在提供財政支持太少的風險，並暗示他們無意在短期內收緊貨幣政策。
薩默斯表示，這種立場表明美聯儲官員們還沒有識別他們正在走向的時代。他說，聯儲局將很快面臨與1970年代一樣的挑戰，當時它無法控制通貨膨脹。
「如果聯儲局希望不失敗，他們將不得不開始承認這些挑戰的現實」，薩默斯指這將意味他們的基調會發生重大變化。
薩默斯說，拜登紓困計劃將把太多的錢，投向家庭資產負債表，而不是進行投資以擴大經濟的生產能力。
他說：「我無法想像對聯邦資源的使用，會有比改善消費者資產負債表優先性更低的用途了。」
拜登政府計劃在通過紓困法案後，轉向增加基礎設施和清潔能源投資的立法。
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編輯：李勝君