【新股IPO】賽生藥業6600具新冠肺炎概念、曾在美國上市 認購前要知的五大要點

▲ 賽生藥業自2月19日起招股。

賽生藥業 （新上市編號：06600） 周五首日招股，綜合9家券商，已錄得466億元孖展認購額，以香港公開發售部分集資2.18億元計算，超額認購213倍。賽生藥業能否延續諾輝健康 （06606） 強勢表現？主營業務又是什麼？投資者認購前，不妨參考五大要點：

賽生藥業招股詳情，請按【下一頁】

圖解賽生藥業招股詳情

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

1. 核心產品可用於治療新冠肺炎

「日達仙」（胸腺法新）為賽生藥業於20世紀90年代初開發的自有產品，於1996年獲批在中國市場銷售，該款產品為目前賽生藥業的主要收入來源。

目前，日達仙獲批准用於治療慢性乙型肝炎及免疫功能受損患者的疫苗增強劑。除官方適應症外，在國家衛健委及中華醫學會和中國臨床腫瘤學會等專業協 會發佈的治療指南中，日達仙亦被列為治療膿毒症、胰腺癌、肝癌及COVID-19的藥物。

賽生藥業表示，日達仙具有治療COVID-19的潛力，其可增強患者的免疫力並保護患者的免疫系統免受病毒攻擊，從而使免疫系統保護患者免受病毒侵襲。

但需留意是，目前市面上已出現胸腺法新仿製藥。賽生藥業在風險披露中也指，倘胸腺法新日後納入帶量採購目錄，且日達仙的仿製藥競爭對手選擇參與競標且成功納入帶量採購目錄，則日達仙的市場份額及價格水平或會面臨巨大壓力。

賽生藥業6600招股火熱，專家料抽幾多手可穩中一手？請按【下一頁】

2. 日達仙貢獻主要收入、公司已盈利

賽生藥業除了銷售自有產品「日達仙」外，也授權引入諾華（Novartis）旗下治療實體瘤骨轉移的「擇安」。同時，賽生藥業為業務合作夥伴輝瑞（美：PFE）、百特（美：BAX）銷售合共6款產品。

不過「日達仙」依然為賽生藥業收入主力，公司2017、2018、2019年收入分別為12億、14億、17億元（人民幣，下同），日達仙的收入佔比分別為91.7%、83%、79%。去年首三季的收入則為13.3億元，「日達仙」收入佔比83.7%。

同時，賽生藥業已實現盈利，去年首三季純利錄得6.9億元，2019年全年則為6.14億元。賽生藥業表示，去年首三季純利大幅提升，主要由於日達仙於期內在中國主要用於預防和臨床治療COVID-19令其於2020年上半年的需求量及使用量增加。

賽生藥業首日孖展錄466億元，請按【下一頁】

3. 1款產品即將商業化、8款候選產品在研

賽生藥業從美國藥廠The Medicines Co.授權引入的「安其思」（比伐盧定）預計會在2021年第一季度商業化，用於經皮腔內冠狀動脈成形術、經皮冠狀動脈介入治療。

同時，賽生藥業通過與合作夥伴合作，有8款產品在研，覆蓋口咽念珠菌病、小細胞肺癌、結直腸癌、高危神經母細胞瘤、實體瘤等適應症，其中5款候選產品處於三期臨床或申請上市的後期階段，3款產品處於早期階段。

4. 賽生藥業前身曾經在美國上市

賽生藥業前身SciClone US於1992年3月在美國納斯達克上市，交易代碼為SCLN。2017年，由德福資本領導且由鼎暉投資、上達資本、中銀集團投資有限公司及Boying Investment組成的財團將SciClone US私有化。

德福資本現時依然為賽生藥業單一最大股東，德福資本在公司已發行股本總額中擁有約34.72%的權益，在全球發售完成後（假設超額配售權未獲行使），德福資本將在公司已發行股本總額中擁有約28.78%的權益，並且依然為單一最大股東。

5. 賽生藥業引入11名基石投資者

賽生藥業引入11名基石投資者，合共認購10.4億元股份，包括上海臨港新片區、Daguan International、中郵創業國際資產管理、Ding Asset Ltd、Bradbury Global Opportunity Fund SP、Fortune Bright Investment、IDG Capital Investment 2020、Dazhong（Hong Kong）International Coporation、太平資產管理（香港）、JMC Capital HK及Huang Zhanxiong。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】諾輝健康涉重複認購 一文看近期熱門新股有多難抽！

【新股IPO】李澤楷擬成立第三間SPAC、集資數億美元 無預Peter Thiel

編輯：陳健婷