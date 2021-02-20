【恒指季檢】港股通新貴周五揭盅　哪些股份有機會迎來北水？（附潛在名單）

▲ 【恒指季檢】港股通新貴周五揭盅 哪些股份有機會迎來北水？

恒指公司將於周五（26日）公布指數檢討結果，市場除了關注恒指成分股的變動外，哪些股份可以納入港股通也是焦點之一。今年來北水大舉南下，被北水青睞的股份，表現普遍都不俗，故港股通新貴是誰，也不能忽視。

內地近百隻北水新公募基金農曆年後搶閘推【下一頁】

據光大証券預測，港股通3月潛在納入名單中，生物醫藥、物業管理、休閒娛樂及家具家電等消費類公司佔比在80%以上，若順利納入，對內地投資者而言，可投資的醫藥及消費類公司數量將進一步提升。

圖看港股通新貴潛在名單

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報告又指，人行多次強調貨幣政策不「急轉彎」，意味流動性僅會有邊際上的一些變化，而中國經濟率先復甦帶來出口強勁，外資持續湧入，人民幣快速升值，再上全球經濟復蘇預期波折不斷，均限制貨幣政策收緊的力度，相信鬆緊適度是新常態。

近日港股走勢偏軟，光大証券認為，港股大漲後短期或有波動，但從方向上來看，港股市場震盪向上的趨勢並沒有根本性的轉變。

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編輯：陳韻妍